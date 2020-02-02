Площадь пожара в "Лениздате" в Петербурге выросла до 200 "квадратов"

Ликвидация пожара в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге

Ликвидация пожара в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Возгоранию в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге присвоен второй уровень сложности, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС. Возгоранию в здании "Лениздата" вприсвоен второй уровень сложности, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на набережной реки Фонтанки, дом 59А поступило в 9.12 мск. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров.

"В бизнес-центре "Лениздат" происходит горение на 4-ом этаже. По прибытии подтвержден №1-бис, в 09.25 ранг повышен до №2. Здание 5-этажное", - говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, в настоящее время площадь пожара составляет 200 квадратных метров, проводится эвакуация людей.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 16 единиц техники и 59 человек, в том числе от МЧС - 7 единиц техники и 31 человек.