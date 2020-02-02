Площадь пожара в "Лениздате" в Петербурге выросла до 200 "квадратов"

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Возгоранию в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге присвоен второй уровень сложности, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре на набережной реки Фонтанки, дом 59А поступило в 9.12 мск. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров.
"В бизнес-центре "Лениздат" происходит горение на 4-ом этаже. По прибытии подтвержден №1-бис, в 09.25 ранг повышен до №2. Здание 5-этажное", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, в настоящее время площадь пожара составляет 200 квадратных метров, проводится эвакуация людей.
К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 16 единиц техники и 59 человек, в том числе от МЧС - 7 единиц техники и 31 человек.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на месте пожара наблюдается сильное задымление. "Площадь пожара порядка 200 квадратных метров, сильное задымление", - сказал собеседник агентства.