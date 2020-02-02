Из бизнес-центра "Лениздат" в Петербурге из-за пожара эвакуируют людей

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Эвакуация людей проводится из бизнес-центра "Лениздат" в Центральном районе Санкт-Петербурга, погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров.
"Погибших нет, проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что горящее здание - бизнес-центр "Лениздат" размером 80 на 80 метров, четырех-пятиэтажное.