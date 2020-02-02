Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

"Второго февраля текущего года в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Республики Казахстан Национальный координационный центр экстренной медицины министерства здравоохранения доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых — студенты, находившиеся в городе Ухань КНР", - говорится в сообщении на сайте правительства.
В ходе полета граждан республики сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты. В информации отмечается, что после проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 километрах от города.
"Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавирусную инфекцию. В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями", - отмечается в информации.
В сообщении также указывается, что в КНР доставили 13,6 тонны медицинских изделий.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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