Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань. Архивное фото

Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань

НУР-СУЛТАН, 2 фев - РИА Новости. Казахстан доставил из китайского города Ухань на родину более 80 граждан страны, большинство из них студенты, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Второго февраля текущего года в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Республики Казахстан Национальный координационный центр экстренной медицины министерства здравоохранения доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых — студенты, находившиеся в городе Ухань КНР", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В ходе полета граждан республики сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты. В информации отмечается, что после проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 километрах от города.

"Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавирусную инфекцию. В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями", - отмечается в информации.

В сообщении также указывается, что в КНР доставили 13,6 тонны медицинских изделий.