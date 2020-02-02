Оппоненты партии Моралеса в Боливии не выбрали единого кандидата

По итогам встречи, организованной организацией "Комитет за Санта-Крус", в которой приняли участие глава временного правительства Жанин Аньес, оппозиционер Луис Фернандо Камачо, экс-президент Хорхе Кирога, один из лидеров оппозиции Карлос Меса, а также политик Чи Юн Чунг, не удалось сформировать "единый фронт" в борьбе за власть с MAS, чтобы не допустить рассеивания голосов.
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Следующая встреча кандидатов намечена на 3 апреля, отмечает издание.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых выборов.
Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Кандидатом от партии был выбран бывший министр экономики Боливии Луис Арсе Катакора. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
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