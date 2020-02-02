Оппоненты партии Моралеса в Боливии не выбрали единого кандидата

По итогам встречи, организованной организацией "Комитет за Санта-Крус", в которой приняли участие глава временного правительства Жанин Аньес, оппозиционер Луис Фернандо Камачо, экс-президент Хорхе Кирога, один из лидеров оппозиции Карлос Меса, а также политик Чи Юн Чунг, не удалось сформировать "единый фронт" в борьбе за власть с MAS, чтобы не допустить рассеивания голосов.