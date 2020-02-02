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Помпео: США поддерживают свободный выбор Казахстаном деловых партнеров
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РИА Новости

Помпео: США поддерживают свободный выбор Казахстаном деловых партнеров

09:44 02.02.2020 (обновлено: 14:18 02.02.2020)
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
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НУР-СУЛТАН, 2 фев - РИА Новости. США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров, но сотрудничество с американскими компаниями выгодно для любой страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны. Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов", - сказал Помпео в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Министр иностранных дел Казахстана сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США. "Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица", - отметил Тлеуберди.
Между прочим
Четыре страны за шесть дней: зачем госсекретарь США отправился в СНГ?
31 января, 19:18
1666602145180
Обсудить 59
Майк ПомпеоСШАКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Покатилось большое колесо... Шах и мат, господа чекисты.
2 февраля, 11:41
Eugene Krabs
502800040
Такого госсекретаря давненко в СшА не было,. Нашему ВВП лучше с ним не встречается , слишком большой контраст в размерах.
2 февраля, 10:56
ccomissarkattani
344600029
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