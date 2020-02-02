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В госпиталь Уханя направили 1,4 тысячи военных медиков
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РИА Новости

В госпиталь Уханя направили 1,4 тысячи военных медиков

09:21 02.02.2020 (обновлено: 10:26 02.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин одобрил отправку в Ухань 1,4 тысячи военных медиков для работы по лечению коронавируса в специализированном госпитале "Хошэньшань", который в воскресенье официально сдали в эксплуатацию, следует из заявления минобороны Китая.
Два специализированных госпиталя для лечения нового типа коронавируса в китайском Ухане, которые решено построить в рекордно короткие сроки, "Хошэньшань" и "Лэйшэньшань" начнут принимать пациентов уже 3 февраля и 6 февраля соответственно.
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"Вооруженные силы направили 1400 медицинских сотрудников в город Ухань, где с 3 февраля они будут выполнять поставленные перед ними задачи в специализированном госпитале "Хошэньшань" по лечению пневмонии, вызванной новым типом коронавируса", - говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что своих специалистов направили Военно-медицинские институты сухопутных войск, ВВС, ВМС, объединенные силы тылового обеспечения, также в Ухань направились 15 экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний НОАК и Военно-медицинского научно-исследовательского института при академии военных наук НОАК.
В госпитале "Хошэньшань" будут находиться преимущественно те пациенты, у которых диагноз уже подтвержден. Здесь будет находиться отделение интенсивной терапии, общее лечебное отделение и отделение для тяжелобольных, отделение инфекционного контроля, лучевой диагностики и прочие.
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Власти города в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса и постоянно растущим числом зараженных, приняли решение построить два специализированных госпиталя. В прошлую пятницу началось строительство госпиталя "Хошэньшань" площадью 25 тысяч квадратных метров, где смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.
Вслед за ним приступили и к возведению госпиталя "Лэйшэньшань", площадь которого составит 60 тысяч квадратных метров, из них 51 тысяча квадратных метров будет выделена для размещения пациентов в необходимых карантинных условиях, а 9 тысяч квадратных метров – для круглосуточного размещения медперсонала. Здесь можно будет разместить до 1600 койко-мест.
Обе больницы решено построить по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаМинобороны КитаяСи ЦзиньпинВОЗКитайУханьВ мире
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