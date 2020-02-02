Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T09:14+0300
https://ria.ru/20200202/1564156602.html
Володин высказался о мужестве защитников Сталинграда
https://cdn22.img.ria.ru/images/151170/49/1511704942_0:106:2992:1789_1036x0_80_0_0_3f090528779646dbc2103581f39721c6.jpg
РИА Новости

Володин высказался о мужестве защитников Сталинграда

09:14 02.02.2020
270
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мужество и сила духа защитников Сталинграда переломили ход Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года отмечается 2 февраля.
"Это было одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, которое унесло жизни почти полумиллиона советских солдат и офицеров. Мужество и сила духа, подвиг стоявших насмерть защитников Сталинграда разрушили планы нацистской Германии по захвату стратегически важного плацдарма, переломило ход войны, приблизив Великую Победу, освобождение Европы", - цитирует сайт Госдумы слова Володина.
Он подчеркнул, что потомки никогда не забудут тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины.

"Мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны. Наше внимание и заботу они должны чувствовать каждый день", - отметил спикер Госдумы.

Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну. Скриншот видео
28 января, 15:36
Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну
1220103
Обсудить 1
Великая Отечественная война (1941-1945)Вячеслав ВолодинОбщество
Рекомендуем
Секретарь Общественной палаты академик Евгений Велихов
Путин поздравил академика РАН Евгения Велихова с 85-летним юбилеем
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
В Турции в 2019 году отдохнули более семи миллионов россиян
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
СО РАН заявило, что не владеет зданием с обрушившейся крышей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин отметил работу комитета Госдумы по госстроительству в январе
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
На национальные проекты выделяют много денег, заявил вице-премьер
Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке
Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации в Патриарших палатах Кремля
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Здание администрации главы Республики Чувашия в городе Чебоксары
Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Ежегодный отчет правительства в Госдуме может состояться 15 апреля
Конституция Российской Федерации
В ЕР оценили идею закрепить в Конституции основы молодежной политики
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Володин назвал послание Путина самым важным событием января
Офис российской интернет-компании Яндекс
Сервис "Яндекс.Музыка" рассказал о музыкальных рекордах 2019 года
Зрительный зал
Фильм "Ялда" иранского режиссера Бакши завоевал награду "Сандэнс"
Пенелопа Крус и Киану Ривз
Премию "Оскар" будут вручать Киану Ривз и Пенелопа Крус
Косово. Вид на Приштину
Оппозиция Косово сформирует новое правительство в последний момент
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
18:09У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус
Лента новостейМолния