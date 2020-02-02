Володин высказался о мужестве защитников Сталинграда

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мужество и сила духа защитников Сталинграда переломили ход Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года отмечается 2 февраля.
"Это было одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, которое унесло жизни почти полумиллиона советских солдат и офицеров. Мужество и сила духа, подвиг стоявших насмерть защитников Сталинграда разрушили планы нацистской Германии по захвату стратегически важного плацдарма, переломило ход войны, приблизив Великую Победу, освобождение Европы", - цитирует сайт Госдумы слова Володина.
Он подчеркнул, что потомки никогда не забудут тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины.
"Мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны. Наше внимание и заботу они должны чувствовать каждый день", - отметил спикер Госдумы.
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