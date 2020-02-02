Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Китай надеется на объективную и рациональную оценку ситуации с коронавирусом и усилий КНР по борьбе с распространением заболевания, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
"Китай готов укреплять сотрудничество со всем международным сообществом, включая ФРГ, надеемся, что Германия объективно и рационально будет рассматривать ситуацию с распространением заболевания и усилия Китая по профилактике и контролю, а также серьезно отнесется к рекомендациям ВОЗ", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Ван И также сообщил своему немецкому коллеге последние сведения о ситуации с распространением коронавируса, подчеркнув, что китайское правительство заботится не только о безопасности жизни и здоровья граждан страны, но также прилагает максимальные усилия для защиты глобальной безопасности в области здравоохранения.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.