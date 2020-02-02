Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник

ТЕГЕРАН, 2 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 3 февраля посетит Иран, где проведет переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Господин Жозеп Боррель впервые после вступления в должность завтра совершит визит в Иран и встретится с министром иностранных дел, а также другими высокопоставленными лицами нашей страны", - говорится в сообщении Мусави.
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