Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование

"Рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений США и Казахстана, основанных на общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей к развитию благосостояния наших стран", - сообщается в Twitter Помпео.