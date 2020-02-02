Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T06:34+0300
https://ria.ru/20200202/1564154512.html
В Приморье многодетная мать рассказала, как ее семья осталась без дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/151428/04/1514280412_0:298:3109:2047_1036x0_80_0_0_fdcb0ec6d41ad034cf8a51a6aadd4114.jpg
РИА Новости

В Приморье многодетная мать рассказала, как ее семья осталась без дома

06:34 02.02.2020
1062
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом в селе
Жилой дом в селе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в селе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское Партизанского района Приморья – мать, воспитывающая девять детей, - рассказала РИА Новости, что ее семья осталась без дома из-за пожара.
Приморское ГУ МЧС сообщало в субботу, что ночью в селе Владимиро-Александровское произошел пожар в частном доме. По данным ведомства, пожарные прибыли на место происшествия в 2.03, через десять минут возгорание было локализовано, а полностью ликвидировано спустя почти семь часов – в 8.59. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто не пострадал.
Сотрудники МЧС
10 сентября 2019, 13:57
В Подмосковье нашли заблудившуюся в лесу многодетную семью
Наталья Желомко рассказала РИА Новости, что горел ее дом. По словам женщины, она жила там с четырьмя сыновьями и пятью дочерями, и семь из этих детей – приемные. Она рассказала, что у нее есть еще четыре ребенка, но они уже взрослые и не живут с семьей. А несколько лет назад умер муж, и с тех пор Наталья воспитывает девять детей одна, рассказала она.
"Все сгорело... В половину первого старшая дочь увидела дым, закричала - горим!" - сказала Желомко РИА Новости.
Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин
25 апреля 2016, 11:30
Под Калининградом возбуждено дело о неоказании медпомощи многодетной материОльга Бузикова из города Советска после аварии получила перелом позвоночника и оказалась прикована к постели.
По ее словам, из дома выбегали в нижнем белье, некоторых детей вытаскивали через окна. "Испугалась, когда не увидела самого младшего. А он курточку надел, сапоги и вышел из дома, остальные дети бежали босиком до машины. Дыма наглотались, но никто не заболел", - говорит она.
Желомко рассказала, что одна из ее дочерей страдает ДЦП, через неделю ей необходима очередная реабилитация.
"Дом не отстояли, восстановлению не подлежит, а самой мне его не отстроить", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в субботу в органах опеки уже стали восстанавливать документы на детей, из соцзащиты сообщили, что семье, как погорельцам, выделят 100 тысяч рублей. Она добавила, что местные власти предложили квартиру в маневренном фонде в летном городке.
"Место далековато от нас, а у детей школа, кружки... Откликнулись жители, предложили в соседнем селе дом безвозмездно, временно пожить. Я очень благодарна всем приморцам, кто откликнулся на нашу беду. Полицейские партизанского отделения привезли несколько машин вещей, которые собрали жители. Люди переводят деньги - по 500 рублей, по 200, тысяча - кто сколько может. Вчера мужчина предложил мясо привезти", - рассказала многодетная мать.
Она также сообщила, что в родном селе осталось хозяйство - к счастью, козы были далеко от пожара. Пока многодетная семья остановилась в Находке, у брата Натальи.
Пожар в городе Каменске-Уральском
19 июня 2019, 08:56
В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре
100500
Обсудить 0
ГУ МЧС по Приморскому краюМЧС РФПриморский крайПартизанский районПроисшествия
Рекомендуем
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Случаи обрушения кровли в России в 2018-2020 годах
Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке
Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода селей
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Певица Наталья Ветлицкая
Ветлицкая рассказала, когда на самом деле уехала из России в Испанию
Автомобиль следственного комитета РФ и сотрудник полиции на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
В Новосибирске задержали подозреваемого по делу о ЧП в кафе
Судмедэксперты работают с автомобилем, который протаранил ворота поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго и был расстрелян охраной. 31 января 2020
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Якутии замерз насмерть по пути на похороны племянника
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Очевидец рассказал об обрушении крыши в кафе в Новосибирске
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Уханя
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
18:09У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус
18:09В Газе создали Высший национальный комитет по борьбе со "сделкой века"
18:02В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
Лента новостейМолния