В Приморье многодетная мать рассказала, как ее семья осталась без дома

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское Партизанского района Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское Партизанского района Приморья – мать, воспитывающая девять детей, - рассказала РИА Новости, что ее семья осталась без дома из-за пожара.

Приморское ГУ МЧС сообщало в субботу, что ночью в селе Владимиро-Александровское произошел пожар в частном доме. По данным ведомства, пожарные прибыли на место происшествия в 2.03, через десять минут возгорание было локализовано, а полностью ликвидировано спустя почти семь часов – в 8.59. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто не пострадал.

Наталья Желомко рассказала РИА Новости, что горел ее дом. По словам женщины, она жила там с четырьмя сыновьями и пятью дочерями, и семь из этих детей – приемные. Она рассказала, что у нее есть еще четыре ребенка, но они уже взрослые и не живут с семьей. А несколько лет назад умер муж, и с тех пор Наталья воспитывает девять детей одна, рассказала она.

"Все сгорело... В половину первого старшая дочь увидела дым, закричала - горим!" - сказала Желомко РИА Новости.

По ее словам, из дома выбегали в нижнем белье, некоторых детей вытаскивали через окна. "Испугалась, когда не увидела самого младшего. А он курточку надел, сапоги и вышел из дома, остальные дети бежали босиком до машины. Дыма наглотались, но никто не заболел", - говорит она.

Желомко рассказала, что одна из ее дочерей страдает ДЦП, через неделю ей необходима очередная реабилитация.

"Дом не отстояли, восстановлению не подлежит, а самой мне его не отстроить", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в субботу в органах опеки уже стали восстанавливать документы на детей, из соцзащиты сообщили, что семье, как погорельцам, выделят 100 тысяч рублей. Она добавила, что местные власти предложили квартиру в маневренном фонде в летном городке.

"Место далековато от нас, а у детей школа, кружки... Откликнулись жители, предложили в соседнем селе дом безвозмездно, временно пожить. Я очень благодарна всем приморцам, кто откликнулся на нашу беду. Полицейские партизанского отделения привезли несколько машин вещей, которые собрали жители. Люди переводят деньги - по 500 рублей, по 200, тысяча - кто сколько может. Вчера мужчина предложил мясо привезти", - рассказала многодетная мать.