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Культура
2020-02-02T15:25+0300
https://ria.ru/20200202/1564154445.html
Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
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РИА Новости

Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры

06:16 02.02.2020 (обновлено: 15:25 02.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим (Марины Абросимовой) временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем, отметив, что это не ставит крест на ее карьере. Об этом он заявил в интервью порталу Nation News.
Ранее менеджер музыканта Маргарита Соколова сообщила, что исполнительница приняла такое решение в связи с обострением травм, которые она получила в ДТП в прошлом году. Представительница артистки извинилась перед поклонниками за отмену концертов.
По словам критика, с проблемами может столкнуться каждый артист. Он отметил, что исполнителям не чуждо ничто человеческое.

"Это не значит, что наша жизнь летит в тартарары и нашей карьере конец. При чем здесь певческая карьера? Это как в пословице — в огороде бузина, в Киеве дядька. Человек лечится, выздоравливает и делает то, что нужно делать, — это житейская ситуация. Спортсмены ломают руки и ноги и пропускают сезоны, но это не значит, что они выходят из спорта. Артист может бросить карьеру, если ему нечего петь или нечего сказать, а сломанная рука или нога этому не препятствие", — заявил Соседов.

В апреле 2019 года МакSим попала в аварию за границей. У ее автомобиля лопнуло колесо, в результате чего машину занесло на мокрой дороге и она вылетела в кювет. Исполнительница получила ушибы и гематомы.
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