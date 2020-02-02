Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим (Марины Абросимовой) временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем, отметив, что это не ставит крест на ее карьере. Об этом он заявил в интервью порталу Nation News.
Ранее менеджер музыканта Маргарита Соколова сообщила, что исполнительница приняла такое решение в связи с обострением травм, которые она получила в ДТП в прошлом году. Представительница артистки извинилась перед поклонниками за отмену концертов.
По словам критика, с проблемами может столкнуться каждый артист. Он отметил, что исполнителям не чуждо ничто человеческое.
"Это не значит, что наша жизнь летит в тартарары и нашей карьере конец. При чем здесь певческая карьера? Это как в пословице — в огороде бузина, в Киеве дядька. Человек лечится, выздоравливает и делает то, что нужно делать, — это житейская ситуация. Спортсмены ломают руки и ноги и пропускают сезоны, но это не значит, что они выходят из спорта. Артист может бросить карьеру, если ему нечего петь или нечего сказать, а сломанная рука или нога этому не препятствие", — заявил Соседов.
В апреле 2019 года МакSим попала в аварию за границей. У ее автомобиля лопнуло колесо, в результате чего машину занесло на мокрой дороге и она вылетела в кювет. Исполнительница получила ушибы и гематомы.
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