Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры

"Это не значит, что наша жизнь летит в тартарары и нашей карьере конец. При чем здесь певческая карьера? Это как в пословице — в огороде бузина, в Киеве дядька. Человек лечится, выздоравливает и делает то, что нужно делать, — это житейская ситуация. Спортсмены ломают руки и ноги и пропускают сезоны, но это не значит, что они выходят из спорта. Артист может бросить карьеру, если ему нечего петь или нечего сказать, а сломанная рука или нога этому не препятствие", — заявил Соседов.