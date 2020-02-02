Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники

Школьникам, в частности, показали, как устроен быт на базе - кухня, кубрики. Школьников, впрочем, больше заинтересовала военная техника. Им показали средства ПВО.
"Это мощное оружие, которое не пропустит ни одну крылатую ракету, ни один самолет", - рассказал контр-адмирал, проводивший экскурсию.
В свою очередь школьники исполнили для военных знаменитые русские песни - "День Победы" и "Катюшу".
"Они учат язык третий год. Могут рассказать о себе, как их звать, в каком классе, ответить на определенные вопросы. Конечно, большой интерес у них к изучению музыки", - рассказала журналистам председатель общества соотечественников, проживающих в Сирии, Елена Мохаммад.
По ее словам, ученики девятых классов, которые получают хорошие оценки по русскому языку, летом поедут отдыхать в "Артек". Там они будут участвовать в праздничном параде, походе по местам боевой славы крымских партизан, мемориальной морской экспедиции, а также посетят музеи Севастополя и корабль Черноморского флота.
Экскурсия завершилась вручением подарков - помимо продуктовых наборов, школьники получили тетради, карандаши, ранцы и сувениры.