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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-02T05:41+0300
https://ria.ru/20200202/1564154298.html
Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/64/1561156499_0:73:710:472_1036x0_80_0_0_222c3e00689e0a46314ac1c7deac79d9.jpg
РИА Новости

Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники

05:41 02.02.2020
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CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub / Вид на город Тартус в Сирии
Вид на город Тартус в Сирии
CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub /
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
ТАРТУС (Сирия), 2 фев - РИА Новости. Российские военные провели экскурсию для сирийских школьников, изучающих русский язык, в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.
Школьникам, в частности, показали, как устроен быт на базе - кухня, кубрики. Школьников, впрочем, больше заинтересовала военная техника. Им показали средства ПВО.
Авиабаза Хмеймим в Сирии
6 мая 2019, 09:03Война в Сирии
Сирийские школьники перед поездкой в "Артек" посетили авиабазу Хмеймим
"Это мощное оружие, которое не пропустит ни одну крылатую ракету, ни один самолет", - рассказал контр-адмирал, проводивший экскурсию.
В свою очередь школьники исполнили для военных знаменитые русские песни - "День Победы" и "Катюшу".
"Они учат язык третий год. Могут рассказать о себе, как их звать, в каком классе, ответить на определенные вопросы. Конечно, большой интерес у них к изучению музыки", - рассказала журналистам председатель общества соотечественников, проживающих в Сирии, Елена Мохаммад.
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10 ноября 2019, 05:23Война в Сирии
Работающий в Сирии учитель рассказала о желании детей изучать русский язык
По ее словам, ученики девятых классов, которые получают хорошие оценки по русскому языку, летом поедут отдыхать в "Артек". Там они будут участвовать в праздничном параде, походе по местам боевой славы крымских партизан, мемориальной морской экспедиции, а также посетят музеи Севастополя и корабль Черноморского флота.
Экскурсия завершилась вручением подарков - помимо продуктовых наборов, школьники получили тетради, карандаши, ранцы и сувениры.
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