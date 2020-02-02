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РИА Наука
2020-02-02T12:10+0300
https://ria.ru/20200202/1564154200.html
Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
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РИА Новости

Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет

05:34 02.02.2020 (обновлено: 12:10 02.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Детям с высоким холестерином грозят инсульт и инфаркт уже в 30-летнем возрасте, заявила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в инстаграме.
"Дети с высоким холестерином. Им грозит инфаркт и инсульт. Очень рано: в 30 или 40 лет", — написала она.
Врач пояснила, что существует такая болезнь, как наследственная гиперхолестеринемия. Если у взрослых до 50 лет случился инфаркт или инсульт, то необходимо также проверить их детей на наличие этого недуга.
По словам телеведущей, в детской республиканской больнице в Татарстане существует единственная в России бесплатная программа для обследования ребенка на гиперхолестеринемию — при условии постановления диагноза "инсульт" или "инфаркт" у кого-либо из его родителей в возрасте до 50 лет.
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Ранее Малышева заявила, что Россия отличается хорошими диагностикой и лечением заболеваний сердца. После распространения сосудистых центров по всей стране, добавила врач, смертность от инфарктов упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза.
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РИА НаукаЕлена МалышеваинсультинфарктыЗдоровьеТатарстанРоссияОбщество
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