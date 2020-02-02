Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет

"Дети с высоким холестерином. Им грозит инфаркт и инсульт. Очень рано: в 30 или 40 лет", — написала она.

Врач пояснила, что существует такая болезнь, как наследственная гиперхолестеринемия. Если у взрослых до 50 лет случился инфаркт или инсульт, то необходимо также проверить их детей на наличие этого недуга.