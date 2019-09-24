Малышева объяснила долголетие россиян

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Доступность лекарств и своевременное лечение заболеваний сердца помогли повысить продолжительность жизни россиян, заявила телеведущая Елена Малышева.
Ведущая программы "Жить здорово!" в комментарии телеканалу "360" отметила, что благодаря вакцинации и антибиотикам продолжительность жизни растет во всем мире. Малышева подчеркнула, что в России подобные медикаменты "супердоступны".
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По ее словам, Россия также отличается хорошей диагностикой и лечением заболеваний сердца.
"У нас много лет назад был проект, посвященный нашему здравоохранению. Этот проект влил в медицину колоссальные деньги. Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну", — рассказала телеведущая.
Малышева подчеркнула, что с тех пор в России смертность от инфарктов упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза. Эти статистику она назвала прямым медицинским успехом.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян возросла на 7,7 года с 2000 года.
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