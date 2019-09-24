Малышева объяснила долголетие россиян

"У нас много лет назад был проект, посвященный нашему здравоохранению. Этот проект влил в медицину колоссальные деньги. Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну", — рассказала телеведущая.

Малышева подчеркнула, что с тех пор в России смертность от инфарктов упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза. Эти статистику она назвала прямым медицинским успехом.