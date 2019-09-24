Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T18:06Z
https://ria.ru/20190924/1559072181.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155108/51/1551085178_0:302:2906:1937_1036x0_80_0_0_cd4431e68b42c745d263dc69dae749bf.jpg
РИА Новости

Малышева объяснила долголетие россиян

15:02 24.09.2019 (обновлено: 18:06 24.09.2019)
7135
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Доступность лекарств и своевременное лечение заболеваний сердца помогли повысить продолжительность жизни россиян, заявила телеведущая Елена Малышева.
Ведущая программы "Жить здорово!" в комментарии телеканалу "360" отметила, что благодаря вакцинации и антибиотикам продолжительность жизни растет во всем мире. Малышева подчеркнула, что в России подобные медикаменты "супердоступны".
Пожилой мужчина обнимает сына
22 августа, 14:56РИА Новости
Назван простой способ продлить жизнь
По ее словам, Россия также отличается хорошей диагностикой и лечением заболеваний сердца.

"У нас много лет назад был проект, посвященный нашему здравоохранению. Этот проект влил в медицину колоссальные деньги. Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну", — рассказала телеведущая.

Малышева подчеркнула, что с тех пор в России смертность от инфарктов упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза. Эти статистику она назвала прямым медицинским успехом.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян возросла на 7,7 года с 2000 года.
Пожилые люди за едой
21 июля 2018, 15:24РИА Новости
Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь
33229417186
Обсудить 30
Елена МалышеваВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Внутригоспитальная смертность снизилась в три раза потому, что если врачи понимают что пациент не жилец, его скорейшим образом отправляют домой. Вот и все снижение показателей по смертности.
24 сентября, 15:32
agent_anonimus
2800003
Какие сосудистые центры? Пусть за МКАД выедет и по пальцам их пересчитает. Да и лечение там не бесплатно, а очень дорогостоешее.
24 сентября, 15:57
Алексей Пилин
1800001
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Лента
новостей
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Алкогольный отдел супермаркета
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Продажа орехов
Назван продукт для борьбы с ожирением
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
Лента новостейМолния