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Культура
2020-02-02T11:38+0300
https://ria.ru/20200202/1564154041.html
Ветлицкая рассказала, когда на самом деле уехала из России в Испанию
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РИА Новости

Ветлицкая рассказала, когда на самом деле уехала из России в Испанию

05:02 02.02.2020 (обновлено: 11:38 02.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПевица Наталья Ветлицкая
Певица Наталья Ветлицкая
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Певица Наталья Ветлицкая заявила, что информация в Сети о том, когда именно она стала жить в Испании, недостоверна.
Артистка уточнила, что в Испанию она уехала около семи лет назад. Кроме того, Ветлицкая обратила внимание на распространенные в СМИ сообщения о том, что она "впервые за 25 лет" вышла на сцену, и посоветовала журналистам учить математику.
"Слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006-м, а не 25 лет назад, и в Испанию я поехала в 2013-м, а не 15 лет назад. Изучайте математику!" — написала артистка в инстаграме.
Наталья Ветлицкая получила известность, став в 1988 году солисткой группы "Мираж". В 1992 году занялась сольной карьерой. По информации, распространенной в Сети, в Испании она начала жить с 2004 года.
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КультураНаталья ВетлицкаяШоу-бизнесМиражДмитрий МаликовМоскваРоссияИспанияСанкт-Петербург
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