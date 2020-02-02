Ветлицкая рассказала, когда на самом деле уехала из России в Испанию

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Певица Наталья Ветлицкая заявила, что информация в Сети о том, когда именно она стала жить в Испании, недостоверна.
Артистка уточнила, что в Испанию она уехала около семи лет назад. Кроме того, Ветлицкая обратила внимание на распространенные в СМИ сообщения о том, что она "впервые за 25 лет" вышла на сцену, и посоветовала журналистам учить математику.
"Слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006-м, а не 25 лет назад, и в Испанию я поехала в 2013-м, а не 15 лет назад. Изучайте математику!" — написала артистка в инстаграме.
Наталья Ветлицкая получила известность, став в 1988 году солисткой группы "Мираж". В 1992 году занялась сольной карьерой. По информации, распространенной в Сети, в Испании она начала жить с 2004 года.
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Ранее певица анонсировала концерты в Москве и Санкт-Петербурге после долгого перерыва. По словам Ветлицкой, оба выступления должны состояться осенью этого года. В пятницу в качестве приглашенного гостя она спела на концерте в честь 50-летия Дмитрия Маликова.