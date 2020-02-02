В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки коронавируса, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, заявил минсельхоз страны.
Инцидент произошел на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. На предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров, было 7 850 домашних птиц, из них 4 500 заразились и погибли.
Местные власти приняли меры для предотвращения распространения заражения, было уничтожено более 17,8 тысяч домашних птиц.
О случаях заражения человека пока не сообщается.
По данным Всемирной организации здравоохранения, первые известные случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, тогда от заболевания умерли шесть человек. Вирус вновь появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей зарегистрировали в материковом Китае и Гонконге. С 2003 года по 5 мая 2014 года 15 стран сообщили ВОЗ о 665 подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом H5N1, 392 случая закончились летальным исходом.
Новый коронавирус
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения
По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.
Принятые Россией меры
После того как в пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина закрыта граница с КНР на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.
С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов авиалиний КНР в Шереметьево.
В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая.
Также российские власти попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скором времени документ представят Мишустину.
11 сентября 2019, 17:00В Тайване забили более пяти тысяч уток из-за птичьего гриппа