В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. В китайской провинции Хунань , которая с юга граничит с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки коронавируса , зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, заявил минсельхоз страны. В китайской провинции, которая с юга граничит с провинцией– эпицентром вспышки, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, заявил минсельхоз страны.

Инцидент произошел на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. На предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров, было 7 850 домашних птиц, из них 4 500 заразились и погибли.

Местные власти приняли меры для предотвращения распространения заражения, было уничтожено более 17,8 тысяч домашних птиц.

О случаях заражения человека пока не сообщается.

По данным Всемирной организации здравоохранения, первые известные случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, тогда от заболевания умерли шесть человек. Вирус вновь появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей зарегистрировали в материковом Китае и Гонконге. С 2003 года по 5 мая 2014 года 15 стран сообщили ВОЗ о 665 подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом H5N1, 392 случая закончились летальным исходом.

Новый коронавирус

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения

По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.

Принятые Россией меры

После того как в пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина закрыта граница с КНР на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.

С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов авиалиний КНР в Шереметьево.

В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая.

Также российские власти попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса.