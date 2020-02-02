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https://ria.ru/20200202/1564153348.html
В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа
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РИА Новости

В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа

03:04 02.02.2020 (обновлено: 08:16 02.02.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки коронавируса, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, заявил минсельхоз страны.
Инцидент произошел на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. На предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров, было 7 850 домашних птиц, из них 4 500 заразились и погибли.
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали, атакует ли "птичий грипп" россиян
Местные власти приняли меры для предотвращения распространения заражения, было уничтожено более 17,8 тысяч домашних птиц.
О случаях заражения человека пока не сообщается.
По данным Всемирной организации здравоохранения, первые известные случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, тогда от заболевания умерли шесть человек. Вирус вновь появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей зарегистрировали в материковом Китае и Гонконге. С 2003 года по 5 мая 2014 года 15 стран сообщили ВОЗ о 665 подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом H5N1, 392 случая закончились летальным исходом.

Новый коронавирус

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения
По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.
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Принятые Россией меры

После того как в пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина закрыта граница с КНР на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.
С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов авиалиний КНР в Шереметьево.
В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая.
Также российские власти попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скором времени документ представят Мишустину.
Утки
11 сентября 2019, 17:00
В Тайване забили более пяти тысяч уток из-за птичьего гриппа
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ХунаньМинистерство сельского хозяйства РФКитайВ мире
Популярные комментарии
Если выплывет ещё какой нибудь, то пальцем за океан не надо показывать, кому это выгодно... Даже если они и ни при чём. И странно слышать что мол В Китае столько населения вот и получаем всяческие вспышки. А то что раньше было миллиард и ничего не было? А то что в Индии народу почти столько же ( а кто там считал вообще, может и больше Китая?), а из Индии ничего не лезет... Только вот против индусов дядя Сэм ничего не имеет, а против Китая не срабатывают никакие торговые войны. Ну так и это сойдёт, авось до Америки особо не доберётся. А тут и по Европе ударчик попутно... От этих всего можно ожидать, корону то хочется по прежнему носить.
2 февраля, 04:18
АМАлександр Михайлов
87010010
Недавно была истиричная статья, от западных зоозащитников, ахтунг в России выращивают песцов на шубы, содержат их в не просторных клетках и не гуманно убивают оглушением. Что то они не пишут, на сколько гуманным способом в Китае 17000 милых беззаботных курочек за сутки уничтожили!
2 февраля, 05:05
Товарищ .
6463118
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