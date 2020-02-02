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Британия вырвалась из ЕС. Ей этого не простят и будут мстить
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РИА Новости

Британия вырвалась из ЕС. Ей этого не простят и будут мстить

08:00 02.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
В пятницу Великобритания официально покинула Евросоюз. Правда, судя по происходящему в Лондоне, освобождение сорокасемилетнего "брюссельского диктата" не принесет туда ни радости, ни счастья, ни национального единения. В "ночь Брекзита" в британской столице проходили как народные гулянья, так и акции протеста тех, кто не готов смириться с тем, что Великобритания более не часть "большой, сильной и демократической Европы". Последние очень хотели бы отомстить своим не в меру патриотичным согражданам, не говоря уже о политиках, организовавших выход страны из Евросоюза.
Более того, есть вероятность, что процесс распада, запущенный сторонниками выхода из Евросоюза, не остановится ни в Соединенном Королевстве, ни в самом Евросоюзе, а историки будущего будут вспоминать о британском референдуме как о том моменте, после которого демонтаж общеевропейской политической и экономической системы стал практически неизбежным.
Если смотреть на вещи совсем цинично, то ситуация немного напоминает очень поздний СССР и все дальнейшие параллели можно легко провести в довольно мрачное будущее. Впрочем, между реакцией властей угасающего Советского Союза и реакцией официального Брюсселя на начало распада есть одно серьезное отличие: хотя все структуры Еврокомиссии и Европарламента отличаются крайней неповоротливостью и астрономическим уровнем неэффективного бюрократизма, с точки зрения характера и воли к защите "европейского проекта" любой ценой — у них однозначно все в порядке. Брюссельские чиновники — и чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на заявления председателя Еврокомиссии (то есть фактического "премьер-министра Евросоюза") Урсулы фон дер Ляйен — не собираются вымаливать у Лондона прощения за реальные и надуманные грехи и тем более задабривать подарками в надежде на восстановление большой европейской семьи народов. Совсем наоборот: сохраняя максимально вежливую улыбку на лице и не забывая говорить о вечной дружбе, Брюссель будет мстить, причем мстить настолько показательным образом, чтобы больше ни одной стране не захотелось повторить британский "рывок к свободе".
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
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Если сравнивать СССР и Евросоюз через призму Брекзита, то естественное сравнение, которое приходит в голову, сводится к формуле "Великобритания — это европейская Прибалтика", и это будет сравнением естественным, но неправильным. Судя по тому, на что надеются сторонники Брекзита, независимая и гордая Великобритания — это скорее европейская Украина. Дело в том, что если смотреть на мир и на Европу из Лондона, то Лондон кажется в прямом смысле пупом земли, причем для этого есть даже довольно сильный финансовый аргумент: Великобритания в буквальном смысле "сидит на трубе" — так же, как Украина. Только по "трубе", проходящей через Лондонский Сити, идет не газ, а деньги — десятки триллионов евро, долларов и фунтов в год. Лондон — ведущий финансовый центр Старого континента, и если европейская компания хочет привлечь капитал со всего мира, выйти на международную арену и так далее, то размещать свои акции или облигации она будет не во Франкфурте, Париже или Милане, а в Лондоне. Более того: по оценке агентства Bloomberg, примерно 80(!) процентов валютных операций с евро проходят в Лондоне (притом что сама Великобритания никогда на евро не переходила).
По самым скромным оценкам, в британских банках и в британской юрисдикции в целом находятся примерно семь триллионов евро (37 процентов от общеевропейского объема), которыми управляют британские финансовые структуры, и значительная часть этих денег — это деньги европейских компаний и инвесторов. Зачастую наблюдается парадоксальная ситуация: чтобы деньги европейского инвестора из Франции или Германии дошли до европейской компании из Франции или Германии, они должны сначала пройти через Лондон, оставив там внушительные комиссионные банкам, инвестиционным фондам, Лондонской бирже, адвокатским конторам и аудиторским фирмам. Если смотреть на эту ситуацию с точки зрения завзятого сторонника (глубоко ошибочной) теории о превосходстве британского образа жизни, организации экономики и национального характера над всеми остальными европейцами (не говоря уже о неевропейцах), то может показаться, что Великобритания при любых обстоятельствах просто держит Евросоюз за горло и зарабатывает на нем деньги, а уж избавление от общеевропейских законов и влияния Еврокомиссии только улучшит положение, ибо Лондон сохранит все бонусы от существующего положения и ликвидирует все сопутствующие проблемы, связанные с необходимостью подчиняться решениям Евросоюза по многим экономическим и политическим вопросам. Ключевой образ-символ, на который ориентировались многие сторонники Брекзита — "Сингапур-на-Темзе", — говорит сам за себя.
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Проблема этой теории и этого символа заключается в том, что он предполагает полное и тотальное безволие лидеров континентальной Европы, которые в этом сценарии должны просто склонить голову перед величием британской финансовой системы и продолжать смиренно платить дань джентльменам из Сити.
В своем последнем лондонском выступлении председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен — то есть политик, имеющий как множество административных рычагов воздействия, так и неформальный высокий статус "доверенного лица Ангелы Меркель во главе Европейского правительства", довольно четко объяснила, что эти ожидания не соответствуют действительности. Стенограмма, опубликованная Лондонской школой экономики, говорит сама за себя:
"Вопрос: Идея создания "Сингапура-на-Темзе" обсуждалась в Великобритании. Насколько вы считаете это угрозой для интересов Европейского Союза и что вы готовы с этим сделать?
Ответ: ...Возьмем важную сферу финансовых услуг. Прямо сейчас банк из одной страны — члена ЕС может легко работать в другой стране-члене. Это изменится для Великобритании. Все кончено."
Андрей Келин
31 января, 13:24
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Мало кто в Великобритании по-настоящему верит в то, что континентальная Европа захочет и сможет построить свою альтернативную "трубу для денег" в обход Лондона, то есть эдакие аналоги российских газовых "потоков", которые идут в обход Украины. Но судя по тому, что европейские деньги уже постепенно утекают из Лондона (по крайней мере на это жалуется флагман британской деловой прессы Financial Times), и по воинственным заявлениям европейских официальных лиц, свой "Денежный поток — 1" и "Денежный поток — 2" континентальная Европа все-таки намерена построить, даже признавая, что это будет трудно, дорого и долго.
Президент Франции Эммануэль Макрон рассуждал о европейском будущем в ночь Брекзита и заявил, что выход Великобритании из Евросоюза — это "исторический сигнал тревоги" для ЕС и что европейскому проекту потребуются серьезные реформы.
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Практика показывает, что главная реформа должна быть скорее психологической и напоминать борьбу с вредной привычкой — то есть с крайне вредной привычкой давать Лондону возможность зарабатывать на европейских деньгах.
Неудобство и дискомфорт в процессе отказа от вредной привычки — это нормально, и, как показывает российский опыт в украинском (а скоро и не только в украинском) вопросе, результат того однозначно стоит.
Участники акции против Brexit в Лондоне
31 января, 02:09
Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
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Выход Британии из ЕвросоюзаЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзАнгела МеркельВеликобританияСССРАвторыВ мире
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