В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре

КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.
"Время быстро идет. Уже месяц прошел. Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится (в Берлине - ред.), и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы выборы местные, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины в конце октября", - сказал Ермак в интервью Владимиру Федорину на канале "KRYM - критическое мышление".
Он добавил, что многие жители Донбасса хотят "вернуться" в Украину. По его словам, самой большой победой будет процветание Донбасса после возвращения. "Сегодня, например, заканчивается работа по формированию со Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса и так далее. Это наша территория, это наши люди, и это принципиально важно", - подчеркнул он.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения