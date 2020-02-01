В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре

Он добавил, что многие жители Донбасса хотят "вернуться" в Украину. По его словам, самой большой победой будет процветание Донбасса после возвращения. "Сегодня, например, заканчивается работа по формированию со Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса и так далее. Это наша территория, это наши люди, и это принципиально важно", - подчеркнул он.