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Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики
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РИА Новости

Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

23:15 01.02.2020 (обновлено: 23:27 01.02.2020)
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© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве
© Sergei Supinsky
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная плафторма — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинскую экономику может ждать крах из-за "пирамиды облигаций внутреннего государственного займа".
В заявлении политика на сайте партии отмечается, что с начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 7,1 миллиарда гривен, или на 6,1 процента. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 15 процентов.
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При этом ОВГЗ составляют основную долю в государственных заимствованиях, а ставки по ним за минувший год снизились практически вдвое: с 19 до десяти процентов.
"Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривен, или в 18 раз — до 115,8 миллиарда гривен", — отметил Медведчук.
В то же время приток прямых инвестиций составил всего 2,5 миллиарда гривен.
"Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста ПИИ. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины", — резюмировал он.
В начале января Медведчук также заявил, что украинскую экономику в 2020 году может ожидать дефолт, поскольку минувший год повлек за собой укрепление системного кризиса экономики в стране.
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