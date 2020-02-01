Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

В заявлении политика на сайте партии отмечается, что с начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 7,1 миллиарда гривен, или на 6,1 процента. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 15 процентов.

При этом ОВГЗ составляют основную долю в государственных заимствованиях, а ставки по ним за минувший год снизились практически вдвое: с 19 до десяти процентов.

"Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривен, или в 18 раз — до 115,8 миллиарда гривен", — отметил Медведчук.

В то же время приток прямых инвестиций составил всего 2,5 миллиарда гривен.

"Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста ПИИ. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины ", — резюмировал он.