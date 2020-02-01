Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии из Уханя

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии, которых Берлин эвакуировал из эпицентра коронавируса в Китае , сообщила финская газета Helsingin Sanomat

Воздушное судно было вынуждено вместо запланированной посадки в Москве приземлиться в Хельсинки . В управляющей компании финским аэропортом Finavia подтвердили РИА Новости, что самолет сел в столице страны. Там рассказали, что это была техническая остановка, когда пассажиры не покидают самолет, а меняется экипаж. На борту находились 126 человек.

Сейчас воздушное судно уже приземлилось во Франкфурте.

"Разрешения нет"

Источник РИА Новости в авиакругах, комментируя случившееся, отметил, что Росиавиация не давала зарубежным компаниям, вывозящим своих граждан из китайского Уханя, разрешение на технические посадки в России.

При этом официально эту информацию пока не подтвердили.

"Все произошло иначе"

Немецкие власти уже пообещали обсудить ситуацию вокруг отказа России в посадке самолета. По словам главы Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, у Берлина было разрешение на перелет. Министр утверждает, что "разрешение на посадку также было обещано".

"Но все произошло иначе", - приводит ее слова агентство dpa

Министр отметила, что Россия сослалась на "недостаточную пропускную способность в московском аэропорту".

Мы обязательно обсудим это с МИД Германии", - пообещала она.

Вспышка эпидемии

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной ранее пневмонии в Ухане. Эксперты установили, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV

Его жертвами стали уже 259 человек, заражены свыше 12 тысяч. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

Российские власти дополнительные меры для предотвращения распространения вируса. В частности, Москва закрыла авиасообщение с Китаем Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Кроме того, закрыта граница на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, приостановлены безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая.

Помимо этого, в понедельник Россия направит в Китай пять самолетов Воздушно-космических сил для эвакуации соотечественников. На борту будут военные медики и специалисты в области вирусологии. Посольство в Пекине уже начало составлять списки желающих срочно покинуть очаги распространения вируса в Китае. По возвращению в Россию эвакуированные будут на две недели перемещены под карантин.