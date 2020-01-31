В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.

Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.

В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием. Решено:

— Эвакуировать до 4 февраля россиян из китайской провинции Хубэй, где могут находиться до 650 соотечественников. Всех вернувшихся поместят в карантин на две недели. Эвакуировать до 4 февраля россиян из китайской провинции Хубэй, где могут находиться до 650 соотечественников. Всех вернувшихся поместят в карантин на две недели. — Закрыть с 1 февраля авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Закрыть с 1 февраля авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. — Запретить рабочие визы для граждан КНР. Запретить рабочие визы для граждан КНР. — Ограничить пересечение границы с Монголией. Накануне также частично закрыли границу с Китаем. Ограничить пересечение границы с Монголией. Накануне также частично закрыли границу с Китаем.