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В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

15:39 31.01.2020 (обновлено: 17:20 31.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
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Эвакуировать до 4 февраля россиян из китайской провинции Хубэй, где могут находиться до 650 соотечественников. Всех вернувшихся поместят в карантин на две недели.
Закрыть с 1 февраля авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.
Запретить рабочие визы для граждан КНР.
Ограничить пересечение границы с Монголией. Накануне также частично закрыли границу с Китаем.
Жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Самая сложная ситуация в КНР, однако около ста случаев зарегистрировано еще в 21 стране, Россия стала 22-й. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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