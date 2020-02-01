ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд за обстрел села

ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Луганская народная республика готовит иск в Международный уголовный суд для привлечения командира 93 бригады ВС Украины к ответственности за обстрел в субботу жилого массива села Березовское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минометном обстреле с позиций 93 бригады ВС Украины жилого массива села Березовское в Донбассе. В результате обстрела была разрушена хозпостройка и повреждена трансформаторная подстанция.
"Оформляется иск в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского (командир 93 бригады ВС Украины Дмитрий Брыжинский, - ред.) к ответственности по статье "Геноцид" и статье "Преступления против человечности", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что факт обстрела жилого массива села Березовское задокументирован, вещественные доказательства также будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела. Осадчий заявил об обострении ситуации на данном направлении у линии соприкосновения, что по его мнению, связано с выходом из-под контроля личного состава 93 механизированной бригады ВС Украины и нежеланием комбрига соблюдать режим прекращения огня.
"На все противоправные действия вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - подытожил Осадчий.