ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд за обстрел села

"Оформляется иск в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского (командир 93 бригады ВС Украины Дмитрий Брыжинский, - ред.) к ответственности по статье "Геноцид" и статье "Преступления против человечности", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что факт обстрела жилого массива села Березовское задокументирован, вещественные доказательства также будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела. Осадчий заявил об обострении ситуации на данном направлении у линии соприкосновения, что по его мнению, связано с выходом из-под контроля личного состава 93 механизированной бригады ВС Украины и нежеланием комбрига соблюдать режим прекращения огня.