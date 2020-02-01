В Совфеде прокомментировали визит Помпео в Белоруссию

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может стремиться к потеплению отношений с США, однако не в ущерб отношений с Россией, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее в субботу госсекретарь Майк Помпео провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. В частности, Помпео заявил о прогрессе в сфере прав человека и демократии в Белоруссии, подчеркнув, что от дальнейшего прогресса в этой сфере зависит решение о возможности отмены санкций против Минска. При этом он сказал, что пока стороны не подошли к тому моменту, когда санкции могут быть полностью отменены.
"Конечно, Белоруссия ищет более комфортных условий во взаимоотношениях с США. А США, со своей стороны, нащупывает новые каналы присутствия в Белоруссии. Но сами переговоры не позволяют говорить о каком-то развороте. Да и замещение российских поставок топлива вряд ли возможно в полном объёме", - сказал Морозов РИА Новости. Вместе с тем, по словам сенатора, не стоит недооценивать "глубинную игру" Лукашенко, рассчитанную на потепление отношений с США.
"Но будем надеяться, что не в ущерб отношений с Россией", - доставил парламентарий.