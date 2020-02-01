Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T21:59+0300
https://ria.ru/20200201/1564151155.html
В Совфеде прокомментировали визит Помпео в Белоруссию
https://cdn25.img.ria.ru/images/152347/32/1523473235_0:227:2836:1822_1036x0_80_0_0_902d602ca576dda299aba8e01509949b.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали визит Помпео в Белоруссию

21:59 01.02.2020
4693
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может стремиться к потеплению отношений с США, однако не в ущерб отношений с Россией, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее в субботу госсекретарь Майк Помпео провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. В частности, Помпео заявил о прогрессе в сфере прав человека и демократии в Белоруссии, подчеркнув, что от дальнейшего прогресса в этой сфере зависит решение о возможности отмены санкций против Минска. При этом он сказал, что пока стороны не подошли к тому моменту, когда санкции могут быть полностью отменены.
"Конечно, Белоруссия ищет более комфортных условий во взаимоотношениях с США. А США, со своей стороны, нащупывает новые каналы присутствия в Белоруссии. Но сами переговоры не позволяют говорить о каком-то развороте. Да и замещение российских поставок топлива вряд ли возможно в полном объёме", - сказал Морозов РИА Новости. Вместе с тем, по словам сенатора, не стоит недооценивать "глубинную игру" Лукашенко, рассчитанную на потепление отношений с США.
"Но будем надеяться, что не в ущерб отношений с Россией", - доставил парламентарий.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Вчера, 17:45
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
364044818
Обсудить 8
Олег МорозовАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФБелоруссияСШАВ мире
Рекомендуем
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Демонтаж памятника Ленину в Запорожье
В Институте нацпамяти Украины рассказали о "креативной декоммунизации"
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Вид площади Независимости в Киеве
Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
В Госдуме назвали встречу Лукашенко и Помпео "манипулированием"
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Дворец президента Ирака в Багдаде
Новый премьер Ирака намерен защитить страну от вмешательств извне
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
МИД Белоруссии призвал США к активному присутствию в стране
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео прибыл с визитом в Казахстан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Лента новостейМолния