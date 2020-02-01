В Совфеде прокомментировали визит Помпео в Белоруссию

"Конечно, Белоруссия ищет более комфортных условий во взаимоотношениях с США. А США, со своей стороны, нащупывает новые каналы присутствия в Белоруссии. Но сами переговоры не позволяют говорить о каком-то развороте. Да и замещение российских поставок топлива вряд ли возможно в полном объёме", - сказал Морозов РИА Новости. Вместе с тем, по словам сенатора, не стоит недооценивать "глубинную игру" Лукашенко, рассчитанную на потепление отношений с США.