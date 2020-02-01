В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Об этом он заявил в записке личному составу, сообщил Breaking Defence.
"Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны", — отметил Модли.
По его словам, США необходимо мобилизовать все ресурсы для использования потенциала этого типа вооружений по максимуму в будущем.
"Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду "Полный вперед", — заявил он.
Российское гиперзвуковое оружие
В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин в 2018 году рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
Часть их уже поставили на вооружение. С декабря 2019 года заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов — носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", летные испытания которой, как сообщалось, должны начаться в 2020 году.