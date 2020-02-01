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В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии
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РИА Новости

В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

21:50 01.02.2020 (обновлено: 22:04 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Об этом он заявил в записке личному составу, сообщил Breaking Defence.
"Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны", — отметил Модли.
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По его словам, США необходимо мобилизовать все ресурсы для использования потенциала этого типа вооружений по максимуму в будущем.
"Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду "Полный вперед", — заявил он.
В конце января США заявили о начале разработки средств перехвата гиперзвукового оружия. Ранее Вашингтон также удвоил финансирование на эти разработки для сокращения отставания от России и Китая.

Российское гиперзвуковое оружие

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин в 2018 году рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
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Часть их уже поставили на вооружение. С декабря 2019 года заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов — носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", летные испытания которой, как сообщалось, должны начаться в 2020 году.
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Военно-морские силы СШАКитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как только американцы научатся перехватывать гиперзвуковые ракеты, все эти "Кинжалы", "Авангарды" и "Буревестники" можно будет сдать в утиль.
1 февраля, 22:54
Рулон Обоев
87801060
ну ясныйпень амеры отстали , ни разу не заказали мультиков, макетов и "секретных утечек" в газеты, отстали навсегда
2 февраля, 00:42
Edelwaiss DD
59200018
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