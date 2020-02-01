В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Об этом он заявил в записке личному составу, сообщил Breaking Defence.

"Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны", — отметил Модли.

По его словам, США необходимо мобилизовать все ресурсы для использования потенциала этого типа вооружений по максимуму в будущем.

"Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду "Полный вперед", — заявил он.

Китая. В конце января США заявили о начале разработки средств перехвата гиперзвукового оружия. Ранее Вашингтон также удвоил финансирование на эти разработки для сокращения отставания от России

Российское гиперзвуковое оружие

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин в 2018 году рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".