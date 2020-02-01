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В Институте нацпамяти Украины рассказали о "креативной декоммунизации"
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РИА Новости

В Институте нацпамяти Украины рассказали о "креативной декоммунизации"

21:44 01.02.2020 (обновлено: 21:45 01.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Пахоменко / Перейти в фотобанкДемонтаж памятника Ленину в Запорожье
Демонтаж памятника Ленину в Запорожье
© РИА Новости / Павел Пахоменко
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Демонтаж памятника Ленину в Запорожье. Архивное фото
КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Новый глава Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявил о планах провести "креативную декоммунизацию" в стране.
"Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы запустить проект креативной декоммунизации. Когда мы его закончим, я надеюсь, он понравится гражданам… В двух словах, есть, например, известный болгарский памятник "Освободителям", который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то украинских солдат, то украино-польских солдат. То есть место, которое постоянно переозначивается, место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним. Та же история может быть с элементами большевистской монументальной пропаганды", - сказал он в эфире "Пятого канала".
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По его словам, креативные идеи "в рамках закона" и "здравого ума" приветствуются.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Владимир Вятрович
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