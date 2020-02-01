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Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая
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РИА Новости

Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая

21:35 01.02.2020 (обновлено: 22:22 01.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество") приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.
В партии обосновали свою позицию тем, что Россия якобы переписывает историю Второй мировой войны, а также "оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права".
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Российские власти неоднократно отмечали, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что эти государства, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. Российский лидер отметил, что у Москвы есть документы, подтверждающие факт ведения переговоров.
В России подчеркивали, что Европа не готова признавать эту часть своей истории.
Ранее глава МИД Сергей Лавров объяснял, что все попытки "оболгать Россию с точки зрения причин и итогов Второй мировой войны" направлены на то, чтобы ослабить позиции Москвы на международной арене. Дипломат предупреждал, что эти попытки продолжатся.
Представитель МИД Мария Захарова также предостерегала от переписывания истории. Она отмечала, что это может привести к летальным последствиям мирового масштаба.
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Популярные комментарии
А зачем приглашать иностранных гостей типа эстонской Керсти Кальюлайд на праздник нашей Победы? - Чтобы они брезгливо гримасничали на московских торжествах и очерняли их после возвращения в свои столицы?
1 февраля, 21:51
vv.p.neznamov
3500104
В конце 1941 года в Прибалтике были созданы новые дивизии. В основу формирования новых соединений был положен принцип добровольчества. Важно, что они изначально создавались как элитные части Красной армии, предназначенные, прежде всего, для освобождения своих республик. Так, советское командование создало на основе двух эстонских стрелковых дивизий 8-й Эстонский корпус.По состоянию на 15 мая 1942 года эстонцы составляли 88,8% численности корпуса (19 658 человек), русские – 9,9%.В целом эстонские национальные воинские части прошли с боями почти 900 км, а всего пешим порядком до 3030 км. Весь путь корпуса за время войны составил 7 тыс. км.В конце войны одна дивизия, шесть полков и один дивизион Эстонского корпуса стали орденоносными. Пять раз в честь соединения и частей корпуса салютовала Москва.Государственными наградами награждены 20 042 бойца, сержанта, офицера и генерала, несколько человек удостоены звания Героя Советского Союза... Эх, вы,потомки, не помнящие родства!
1 февраля, 22:05
Von Stirliz
3500210
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