Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество") приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.
В партии обосновали свою позицию тем, что Россия якобы переписывает историю Второй мировой войны, а также "оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права".
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Российские власти неоднократно отмечали, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что эти государства, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. Российский лидер отметил, что у Москвы есть документы, подтверждающие факт ведения переговоров.
В России подчеркивали, что Европа не готова признавать эту часть своей истории.
Ранее глава МИД Сергей Лавров объяснял, что все попытки "оболгать Россию с точки зрения причин и итогов Второй мировой войны" направлены на то, чтобы ослабить позиции Москвы на международной арене. Дипломат предупреждал, что эти попытки продолжатся.
Представитель МИД Мария Захарова также предостерегала от переписывания истории. Она отмечала, что это может привести к летальным последствиям мирового масштаба.