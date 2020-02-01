Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Олег Пак занимал должность заместителя министра Минкомсвязи.
"Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
Статс-секретарем Минкомсвязи назначена Людмила Бокова.
"Назначить Бокову Людмилу Николаевну статс-секретарем -заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.