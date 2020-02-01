Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Также МИД необходимо уведомить Пекин о предусмотренных мерах, обоснованных особыми обстоятельствами.
В аппарате правительства пояснили РИА Новости, что распоряжение касается только граждан Китая, приезжающих в Россию в рамках турпоездок.
"Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться", - говорится в сообщении.
Кроме того, МВД и территориальным органам ведомства поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России.
Вспышка эпидемии
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Как установили в последующем эксперты, возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
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Его жертвами стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Накануне в России выявили два первых случая заражения: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
Власти приняли дополнительные меры для нераспространения вируса. В частности, с 1 февраля Россия закрыла авиасообщение с Китаем за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Границу с Китаем на Дальнем Востоке закроют, а пересечение границы с Монголией ограничат.
Кроме того, Москва эвакуирует россиян из Уханя и провинции Хубэй. По приказу президента Владимира Путина к этому привлекут пять самолетов Воздушно-космических сил. Эвакуация намечена на 3-4 февраля. В Минобороны сообщили, что на борту самолетов будут военные медики и специалисты в области вирусологии. Российское посольство в Пекине уже объявило о составлении списков желающих срочно покинуть Хубэй. По возвращении на родину эвакуированным предстоит провести 14 дней в карантине.
Помимо этого, российские власти попросили аптечные сети и производителей не поднимать цены из-за коронавируса.
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