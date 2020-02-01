В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские политики неоднозначно отнеслись к украинской инициативе о продаже воды в Российские политики неоднозначно отнеслись к украинской инициативе о продаже воды в Крым.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой депутат Верховной рады Юрий Аристов рассказал об идее киевских властей продавать российскому региону воду.

"Здравое заявление"

Сенатор Владимир Джабаров назвал эту инициативу здравой. Политик напомнил, что российские власти изначально были готовы платить за поставки пресной воды из Украины в Крым.

"Но никакие доводы не принимались", — отметил парламентарий в комментарии для РБК.

Джабаров подчеркнул, что перекрытие Большого Крымского канала привело к заболачиванию Херсонской области.

"Там поднимается уровень грунтовых вод, вода не проходит. То есть там убыток идет прямой. Ущерб наносится сельскому хозяйству Украины", — рассказал сенатор.

Он заявил, что озвученная инициатива не только позволила бы заработать Киеву, но и улучшить двусторонние контакты.

Член верхней палаты российского парламента уточнил, что в случае покупки воды у Украины, она будет применяться в сельском хозяйстве, поскольку в питьевом плане Крым уже полностью обеспечен.

"Цена — вещь договорная"

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена покупать воду по любой цене.

"Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будем идти", — констатировал политик.

По его словам, Россия будет договариваться о здравой цене, а не той, которую предложит украинская сторона.

"Цена — вещь договорная", — заключил Цеков в беседе с РБК.

"До реализации не дойдет"

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отметил сложности в реализации идеи украинского депутата. По его мнению, с одной стороны, Киев не готов к возобновлению водоснабжения, с другой стороны, возникает вопрос, нужна ли эта вода крымчанам.

"На Украине с определенной периодичностью появляются здравые мысли, но затем очень быстро нивелируются, как только дело доходит до реализации. Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере в ближайшей перспективе", — сказал политик РИА Новости.

Бобков отметил, что для поставок Украине необходимо инвестировать значительные средства в восстановление утраченной инфраструктуры на своей части Северо-Крымского канала, проходящего по Херсонской области.

"Крыму также нужно инвестировать в восстановление насосных станций и проверить сохранность всего русла канала, но уверенности, что поставки воды будут постоянные, при такой нестабильной власти на Украине нет. Нет гарантий, что вода будет поставляться в долгосрочной перспективе и история не повторится", — посетовал Бобков.

По словам вице-спикера парламента, также возникает вопрос безопасности поставляемой воды.

"Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций", — заключил политик.

"Тест на зрелость"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет , в свою очередь, заявил, что возобновление подачи воды станет тестом на политическую зрелость для украинских властей.

"Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решения своих сиюминутных задач и целей", — сказал парламентарий в комментарии для РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что эта инициатива выгодна прежде всего Киеву, поскольку украинская сторона сможет не только на этом заработать, но и восстановить земли в Херсонской области, которые пришли в негодность с перекрытием Северо-Крымского канала.

"Это будет обоюдовыгодное сотрудничество, если оно будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами", — резюмировал депутат.

Поставки воды в Крым

Украина обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий.

После воссоединения Крыма Россией подача воды прекратилась. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере и востоке полуострова, им пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур.