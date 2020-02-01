Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T23:13+0300
https://ria.ru/20200201/1564149104.html
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/96/1560849652_0:147:3082:1881_1036x0_80_0_0_cf3c8e5ee098fa830c06017221cc54a8.jpg
РИА Новости

В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров

20:05 01.02.2020 (обновлено: 23:13 01.02.2020)
116658
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские политики неоднозначно отнеслись к украинской инициативе о продаже воды в Крым.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой депутат Верховной рады Юрий Аристов рассказал об идее киевских властей продавать российскому региону воду.
Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
23 декабря 2019, 18:40
По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда

"Здравое заявление"

Сенатор Владимир Джабаров назвал эту инициативу здравой. Политик напомнил, что российские власти изначально были готовы платить за поставки пресной воды из Украины в Крым.
"Но никакие доводы не принимались", — отметил парламентарий в комментарии для РБК.
Джабаров подчеркнул, что перекрытие Большого Крымского канала привело к заболачиванию Херсонской области.
"Там поднимается уровень грунтовых вод, вода не проходит. То есть там убыток идет прямой. Ущерб наносится сельскому хозяйству Украины", — рассказал сенатор.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
10 января, 15:27
Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
Он заявил, что озвученная инициатива не только позволила бы заработать Киеву, но и улучшить двусторонние контакты.
Член верхней палаты российского парламента уточнил, что в случае покупки воды у Украины, она будет применяться в сельском хозяйстве, поскольку в питьевом плане Крым уже полностью обеспечен.

"Цена — вещь договорная"

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена покупать воду по любой цене.
"Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будем идти", — констатировал политик.
Владимир Путин
10 января, 15:00
Путин призвал максимально чутко откликаться на запросы крымчан
По его словам, Россия будет договариваться о здравой цене, а не той, которую предложит украинская сторона.
"Цена — вещь договорная", — заключил Цеков в беседе с РБК.

"До реализации не дойдет"

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отметил сложности в реализации идеи украинского депутата. По его мнению, с одной стороны, Киев не готов к возобновлению водоснабжения, с другой стороны, возникает вопрос, нужна ли эта вода крымчанам.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
9 ноября 2019, 15:20
В Крыму из-за засухи пересохли реки
"На Украине с определенной периодичностью появляются здравые мысли, но затем очень быстро нивелируются, как только дело доходит до реализации. Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере в ближайшей перспективе", — сказал политик РИА Новости.
Бобков отметил, что для поставок Украине необходимо инвестировать значительные средства в восстановление утраченной инфраструктуры на своей части Северо-Крымского канала, проходящего по Херсонской области.
"Крыму также нужно инвестировать в восстановление насосных станций и проверить сохранность всего русла канала, но уверенности, что поставки воды будут постоянные, при такой нестабильной власти на Украине нет. Нет гарантий, что вода будет поставляться в долгосрочной перспективе и история не повторится", — посетовал Бобков.
Партизанское водохранилище в Крыму
27 декабря 2019, 19:31
Глава Крыма призвал не рассчитывать на подачу воды с Украины
По словам вице-спикера парламента, также возникает вопрос безопасности поставляемой воды.
"Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций", — заключил политик.

"Тест на зрелость"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что возобновление подачи воды станет тестом на политическую зрелость для украинских властей.
"Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решения своих сиюминутных задач и целей", — сказал парламентарий в комментарии для РИА Новости.
Мангупское озеро в Бахчисарайском районе в Крыму
8 декабря 2019, 14:51
Крымчан предупредили о перебоях с водоснабжением
Собеседник агентства подчеркнул, что эта инициатива выгодна прежде всего Киеву, поскольку украинская сторона сможет не только на этом заработать, но и восстановить земли в Херсонской области, которые пришли в негодность с перекрытием Северо-Крымского канала.
"Это будет обоюдовыгодное сотрудничество, если оно будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами", — резюмировал депутат.

Поставки воды в Крым

Украина обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий.
После воссоединения Крыма с Россией подача воды прекратилась. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере и востоке полуострова, им пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур.
Проблему водоснабжения удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
17361231436231
Обсудить 57
Михаил ШереметВладимир ДжабаровРоссияУкраинаОбществоЭкономикаПолитика
Популярные комментарии
вы уже все продали там на Украине. нушу, историю, честь и совесть.
1 февраля, 20:25
mm.ai.l2020
16651204
Думаю, что речь может идти исключительно о пост оплате. Т.е. оплате по окончанию периода договора, в случае, если условия поставки не были нарушены. К сожалению, нельзя рассматривать Украину как надежного партнера.
1 февраля, 20:24
Pavel Grigoryev
13210303
Рекомендуем
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа
Самолет МИГ-17 взлетает с аэродрома
Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17
Падение метеора на Урале
Падение метеора на Урале попало на видео
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Американские СМИ: "Как Путин перехитрил нас в Венесуэле"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Лента новостейМолния