В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские политики неоднозначно отнеслись к украинской инициативе о продаже воды в Крым.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой депутат Верховной рады Юрий Аристов рассказал об идее киевских властей продавать российскому региону воду.
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"Здравое заявление"
Сенатор Владимир Джабаров назвал эту инициативу здравой. Политик напомнил, что российские власти изначально были готовы платить за поставки пресной воды из Украины в Крым.
"Но никакие доводы не принимались", — отметил парламентарий в комментарии для РБК.
Джабаров подчеркнул, что перекрытие Большого Крымского канала привело к заболачиванию Херсонской области.
"Там поднимается уровень грунтовых вод, вода не проходит. То есть там убыток идет прямой. Ущерб наносится сельскому хозяйству Украины", — рассказал сенатор.
Он заявил, что озвученная инициатива не только позволила бы заработать Киеву, но и улучшить двусторонние контакты.
Член верхней палаты российского парламента уточнил, что в случае покупки воды у Украины, она будет применяться в сельском хозяйстве, поскольку в питьевом плане Крым уже полностью обеспечен.
"Цена — вещь договорная"
В свою очередь, сенатор Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена покупать воду по любой цене.
"Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будем идти", — констатировал политик.
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По его словам, Россия будет договариваться о здравой цене, а не той, которую предложит украинская сторона.
"Цена — вещь договорная", — заключил Цеков в беседе с РБК.
"До реализации не дойдет"
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отметил сложности в реализации идеи украинского депутата. По его мнению, с одной стороны, Киев не готов к возобновлению водоснабжения, с другой стороны, возникает вопрос, нужна ли эта вода крымчанам.
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"На Украине с определенной периодичностью появляются здравые мысли, но затем очень быстро нивелируются, как только дело доходит до реализации. Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере в ближайшей перспективе", — сказал политик РИА Новости.
Бобков отметил, что для поставок Украине необходимо инвестировать значительные средства в восстановление утраченной инфраструктуры на своей части Северо-Крымского канала, проходящего по Херсонской области.
"Крыму также нужно инвестировать в восстановление насосных станций и проверить сохранность всего русла канала, но уверенности, что поставки воды будут постоянные, при такой нестабильной власти на Украине нет. Нет гарантий, что вода будет поставляться в долгосрочной перспективе и история не повторится", — посетовал Бобков.
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По словам вице-спикера парламента, также возникает вопрос безопасности поставляемой воды.
"Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций", — заключил политик.
"Тест на зрелость"
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что возобновление подачи воды станет тестом на политическую зрелость для украинских властей.
"Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решения своих сиюминутных задач и целей", — сказал парламентарий в комментарии для РИА Новости.
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Собеседник агентства подчеркнул, что эта инициатива выгодна прежде всего Киеву, поскольку украинская сторона сможет не только на этом заработать, но и восстановить земли в Херсонской области, которые пришли в негодность с перекрытием Северо-Крымского канала.
"Это будет обоюдовыгодное сотрудничество, если оно будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами", — резюмировал депутат.
Поставки воды в Крым
Украина обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий.
Проблему водоснабжения удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.