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Помпео прибыл с визитом в Казахстан
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РИА Новости

Помпео прибыл с визитом в Казахстан

19:46 01.02.2020 (обновлено: 23:43 01.02.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
© Sputnik
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НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Казахстан, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.
"Майк Помпео прибыл в Казахстан", - сказал Смадияров журналистам.
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В воскресенье Помпео встретится с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки. Запланированы встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.
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Майк ПомпеоКасым-Жомарт ТокаевСШАКазахстанВ мире
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