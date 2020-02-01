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Немецкий самолет из Уханя приземлился во Франкфурте
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РИА Новости

Немецкий самолет из Уханя приземлился во Франкфурте

19:35 01.02.2020
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© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
© AP Photo / Michael Probst
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Самолет с эвакуированными из Уханя гражданами ФРГ приземлился в аэропорту Франкфурта, сообщила в субботу газета Die Welt.
На борту прибыли более ста человек, он стартовал из китайского города Ухань, где расположен эпицентр эпидемии коронавируса, который вызывает легочное воспаление.
Первоначально предполагалось, что на обратном пути самолет произведёт посадку в Москве, сообщает Die Welt, однако в итоге рейс приземлился в Хельсинки для дозаправки и замены экипажа. Как заявила в субботу глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, разрешение на посадку в России "было обещано", однако затем отозвано из-за "недостаточной пропускной способности в московском аэропорту", сказала министр. Она пообещала обсудить данную ситуацию с МИД ФРГ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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