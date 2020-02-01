Немецкий самолет из Уханя приземлился во Франкфурте

Первоначально предполагалось, что на обратном пути самолет произведёт посадку в Москве, сообщает Die Welt, однако в итоге рейс приземлился в Хельсинки для дозаправки и замены экипажа. Как заявила в субботу глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, разрешение на посадку в России "было обещано", однако затем отозвано из-за "недостаточной пропускной способности в московском аэропорту", сказала министр. Она пообещала обсудить данную ситуацию с МИД ФРГ.