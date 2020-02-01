Азербайджан готов оказать Китаю помощь в ситуации с коронавирусом

"Крайне опечален известием о кончине людей в результате вспышки в вашей стране нового типа коронавируса. Высоко оцениваю шаги, предпринимаемые китайским правительством по предотвращению распространения эпидемии и гибели людей, стойкость, демонстрируемую китайским народом. Верю, что под вашим руководством Китайская Народная Республика достойно справится с этой бедой. Заверяю вас в том, что в эти временно сложные дни народ Азербайджана солидарен с дружественным китайским народом, и мы готовы оказать любую помощь", - приводит текст письма – соболезнования пресс-служба Алиева.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования семьям лиц, скончавшихся в результате этого заболевания, желаю скорейшего выздоровления заразившихся вирусом", - говорится в письме главы государства.