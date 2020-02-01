Азербайджан готов оказать Китаю помощь в ситуации с коронавирусом

БАКУ, 1 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в результате вспышки в стране коронавируса, по словам главы республики, Баку готов оказать Пекину любую помощь.
"Крайне опечален известием о кончине людей в результате вспышки в вашей стране нового типа коронавируса. Высоко оцениваю шаги, предпринимаемые китайским правительством по предотвращению распространения эпидемии и гибели людей, стойкость, демонстрируемую китайским народом. Верю, что под вашим руководством Китайская Народная Республика достойно справится с этой бедой. Заверяю вас в том, что в эти временно сложные дни народ Азербайджана солидарен с дружественным китайским народом, и мы готовы оказать любую помощь", - приводит текст письма – соболезнования пресс-служба Алиева.
"От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования семьям лиц, скончавшихся в результате этого заболевания, желаю скорейшего выздоровления заразившихся вирусом", - говорится в письме главы государства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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