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В Крыму заявили, что Украина не готова к продаже воды на полуостров
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РИА Новости

В Крыму заявили, что Украина не готова к продаже воды на полуостров

17:57 01.02.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyВид на правый берег Днепра в Киеве
Вид на правый берег Днепра в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что с одной стороны Украина не готова к возобновлению поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а с другой – возникает вопрос, нужна ли эта вода крымчанам.
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.
"На Украине с определенной периодичностью появляются здравые мысли, но затем очень быстро нивелируются, как только дело доходит до реализации. Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Власти Украины не готовы к возобновлению поставок воды, другое дело, настолько ли Крыму необходима эта вода", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, чтобы начать поставку воды, Украине нужно инвестировать серьезные средства для восстановления утраченной инфраструктуры своей части Северо-крымского канала, проходящего по Херсонской области.
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"Крыму также нужно инвестировать в восстановление насосных станций и проверить сохранность всего русла канала, но быть уверенным, что поставки воды будут постоянные, при такой нестабильной власти на Украине, нет. Нет гарантий, что вода будет поставляться в долгосрочной перспективе и история не повторится", - сказал Бобков.
Кроме того, по его словам, также стоит вопрос безопасности поставляемой воды.
"Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций", - подчеркнул вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
10 октября 2019, 22:27
В Крыму заявили, что не нуждаются в подачках Украины в виде поставки воды
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