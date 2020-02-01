В Крыму заявили, что Украина не готова к продаже воды на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Вице-спикер Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что с одной стороны Украина не готова к возобновлению поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а с другой – возникает вопрос, нужна ли эта вода крымчанам.

Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.

"На Украине с определенной периодичностью появляются здравые мысли, но затем очень быстро нивелируются, как только дело доходит до реализации. Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Власти Украины не готовы к возобновлению поставок воды, другое дело, настолько ли Крыму необходима эта вода", - сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, чтобы начать поставку воды, Украине нужно инвестировать серьезные средства для восстановления утраченной инфраструктуры своей части Северо-крымского канала, проходящего по Херсонской области.

"Крыму также нужно инвестировать в восстановление насосных станций и проверить сохранность всего русла канала, но быть уверенным, что поставки воды будут постоянные, при такой нестабильной власти на Украине, нет. Нет гарантий, что вода будет поставляться в долгосрочной перспективе и история не повторится", - сказал Бобков.

Кроме того, по его словам, также стоит вопрос безопасности поставляемой воды.

"Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций", - подчеркнул вице-спикер.