В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым

"Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей. Это решение станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти", — сказал РИА Новости Шеремет.