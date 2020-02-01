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В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым
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РИА Новости

В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым

15:42 01.02.2020 (обновлено: 20:12 01.02.2020)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу станет тестом на политическую зрелость для украинской власти.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, согласно которой глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.
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"Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей. Это решение станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти", — сказал РИА Новости Шеремет.

При этом депутат подчеркнул, что поставка воды в Крым выгодна прежде всего украинской стороне.

"Они смогут не только зарабатывать деньги, но и еще восстановят свои земли в Херсонской области, которые пришли в непригодность с перекрытием Северо-Крымского канала, и сельское хозяйство", — сказал Шеремет.

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"Это будет обоюдовыгодное сотрудничество, если оно будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами",— отметил он.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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Михаил ШереметГосдума РФВерховная Рада УкраиныКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А РФ должна начать продавать воду Днепра Украине.
1 февраля, 15:55
llevone2017
171191004
Днепр и так уже помойка.В Крым какая вода пойдёт?Чистая?О какой зрелости можно говорить если там ещё детство в одном месте играет и взрослеть никто не собирается.
1 февраля, 15:46
Вениамин Шабалин
4002002
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