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В Казахстане задержали женщину, распространявшую слухи о коронавирусе
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РИА Новости

В Казахстане задержали женщину, распространявшую слухи о коронавирусе

17:52 01.02.2020
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© REUTERS / Thomas PeterСотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Полиция задержала в Казахстане женщину, распространявшую ложную информацию о коронавирусе, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции Актюбинской области на западе республики.
"Полицейские Актюбинской области задержали работника фармацевтической компании, распространившую ложную информацию о коронавирусе. В ходе мониторинга социальных сетей 29 января выявлен факт распространения заведомо ложной информации посредством социальной сети WhatsApp. В ходе проведения проверочных мероприятий личность женщины, распространившей голосовое сообщение, установлена", - говорится в сообщении полиции.
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По данным полиции, в ходе допроса задержанная признала факт распространения заведомо ложной информации, искренне раскаивается в содеянном. Департаментом полиции начато досудебное расследование.
За распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей в Казахстане предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.
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9590324
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыWhatsApp Inc.Актюбинская областьКитайКазахстанВ мире
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