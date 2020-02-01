Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

"Вопрос денежный". Экономист о транзите нефти из РФ через Белоруссию Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля возрастет, объявлено в Минске. Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik разъяснил, как, по его мнению, ситуация будет развиваться дальше.