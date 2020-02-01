Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
"Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль", — написал политик в Twitter.
30 января, 20:24Сказано в эфире"Вопрос денежный". Экономист о транзите нефти из РФ через БелоруссиюТариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля возрастет, объявлено в Минске. Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik разъяснил, как, по его мнению, ситуация будет развиваться дальше.
Ранее Помпео в ходе визита в Минск заявил, что американские компании способны полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы "помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство".
Вопрос о нефти
В данный момент Белоруссия покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Как рассказывал источник РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, хотя поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
Из-за отсутствия контрактов Россия с 1 января прекратила нефтяные поставки на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но стороны так и не смогли достичь договоренностей.
На этом фоне президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе глава государства рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось, что Минск уже получил первую партию нефти из Норвегии.
При этом Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но стремится таким образом диверсифицировать поставки.