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2020-02-01T22:36+0300
https://ria.ru/20200201/1564146045.html
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
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РИА Новости

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

17:45 01.02.2020 (обновлено: 22:36 01.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
"Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль", — написал политик в Twitter.
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
30 января, 20:24Сказано в эфире
"Вопрос денежный". Экономист о транзите нефти из РФ через БелоруссиюТариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля возрастет, объявлено в Минске. Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik разъяснил, как, по его мнению, ситуация будет развиваться дальше.
Ранее Помпео в ходе визита в Минск заявил, что американские компании способны полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы "помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство".

Вопрос о нефти

В данный момент Белоруссия покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Как рассказывал источник РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, хотя поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
Из-за отсутствия контрактов Россия с 1 января прекратила нефтяные поставки на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но стороны так и не смогли достичь договоренностей.
Нефтяной станок-качалка
21 января, 15:15
Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт
На этом фоне президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе глава государства рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось, что Минск уже получил первую партию нефти из Норвегии.
При этом Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но стремится таким образом диверсифицировать поставки.
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Джеффри ПайеттАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковБелоруссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Александр Григорьевич правильно делает...Не все кремлевским евреям дружить с США...Пускай и белорусские евреи тоже дружат с Америкой
1 февраля, 18:10
Деда Паша
9049403210
из всей этой истории напрашиваются 2 взаимоисключающих вывода: 1. Россия продает по завышенной цене. 2. США будут поставлять себе в убыток.
1 февраля, 18:04
АКАндрей К
2087632129
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