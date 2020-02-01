Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.

Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Патриарх подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".

"Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?", - отметил глава РПЦ.

Патриарх также призвал представителей других конфессий содействовать, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

По мнению главы РПЦ, в настоящий момент можно начать обсуждение этого вопроса.

Президент Владимир Путин внес в нижнюю палату российского парламента проект о поправках в Основной документ. Государственная дума поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.