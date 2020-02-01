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Религия и мировоззрение
2020-02-01T19:14+0300
https://ria.ru/20200201/1564145670.html
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/155232/70/1552327002_0:283:3030:1987_1036x0_80_0_0_6e662ea1feb519bccfdffc413beaf3e3.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию

17:32 01.02.2020 (обновлено: 19:14 01.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Патриарх подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".
Николай Долуда
31 января, 14:38Послание президента России Федеральному собранию
В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию
"Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?", - отметил глава РПЦ.
Патриарх также призвал представителей других конфессий содействовать, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".
По мнению главы РПЦ, в настоящий момент можно начать обсуждение этого вопроса.
Президент Владимир Путин внес в нижнюю палату российского парламента проект о поправках в Основной документ. Государственная дума поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки этого вопроса была создана рабочая группа, сопредседатели которой отмечали, что предложения об изменении Конституции, озвученные главой государства в ходе послания Федеральному собрания, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
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Обсудить 424
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКонституция РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Госдума РФВладимир ПутинРоссиярелигия
Популярные комментарии
Следующим шагом будет , признать патриарха богом . А после платить официально церковный налог .!
1 февраля, 17:43
Алексей Николаевич
22738571156
У нас церковь отделена от государства
1 февраля, 17:37
Андрей Дашков
13380006
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