В Таиланде утонула россиянка

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россиянка утонула во время купания на пляже Патонг на Пхукете, Таиланд, сообщило издание Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
Спасатели выполнили 34-летней женщине сердечно-легочную реанимацию до того, как доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Погибшая находилась на пляже со своим другом. Они плавали по очереди, чтобы один из них мог охранять вещи.
28 ноября 2019, 12:08ТуризмВ Таиланде погиб российский турист
Женщина утонула на расстоянии 30 метров от берега.