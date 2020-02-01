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В Таиланде утонула россиянка
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РИА Новости

В Таиланде утонула россиянка

17:19 01.02.2020 (обновлено: 17:47 01.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россиянка утонула во время купания на пляже Патонг на Пхукете, Таиланд, сообщило издание Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
Спасатели выполнили 34-летней женщине сердечно-легочную реанимацию до того, как доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Погибшая находилась на пляже со своим другом. Они плавали по очереди, чтобы один из них мог охранять вещи.
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
28 ноября 2019, 12:08Туризм
В Таиланде погиб российский турист
Женщина утонула на расстоянии 30 метров от берега.
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ТуризмРоссияТаиландПроисшествияВ мире
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