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Для эвакуации россиян из Китая задействуют пять самолетов ВКС
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РИА Новости

Для эвакуации россиян из Китая задействуют пять самолетов ВКС

17:02 01.02.2020 (обновлено: 17:14 01.02.2020)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
© РИА Новости / Жанна Манукян
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая, будут задействованы пять самолетов ВКС РФ, сообщает Минобороны РФ.
В сообщении подчеркивается, что по поручению верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая.
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"В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано 5 самолетов ВКС России. На каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами", - говорится в сообщении.
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