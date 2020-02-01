Для эвакуации россиян из Китая задействуют пять самолетов ВКС

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая, будут задействованы пять самолетов ВКС РФ, сообщает Минобороны РФ.
В сообщении подчеркивается, что по поручению верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая.
"В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано 5 самолетов ВКС России. На каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами", - говорится в сообщении.