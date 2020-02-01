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2020-02-01T17:44+0300
https://ria.ru/20200201/1564144740.html
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
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РИА Новости

Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве

16:50 01.02.2020 (обновлено: 17:44 01.02.2020)
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© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
© AP Photo / Michael Probst
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешения на технические посадки, рассказал РИА Новости источник в авиакругах.
Официально эту информацию пока не подтверждают.
Как сообщили финские СМИ, самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами Германии вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки. В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, заявили РИА Новости, что это была техническая остановка, когда пассажиры не покидают самолета, а меняется экипаж.
Бундесвер проводит операцию по эвакуации немецких граждан из Уханя. Самолет вылетел из Кельна в Ухань, забрал там эвакуируемых и отправился обратно. Конечной точкой маршрута был Франкфурт-на-Майне, а в Москве планировалась промежуточная остановка, чтобы сменить экипаж. Но Россия отказалась принять самолет.
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Россия также организовала эвакуацию своих граждан из Китая. По приказу президента Владимира Путина россиян будут вывозить пять самолетов ВКС.
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Распространение нового коронавирусаМоскваХельсинкиУханьВ мире
Популярные комментарии
Некрасивая ситуация. При первой же возможности Германия ответит тем же,а мы будем возмущаться якобы как дети.
1 февраля, 18:21
АБАлександр Буйчик
12555451329
Негуманно. Немецкие граждане не собирались выходить из самолета, техническая остановка, это что, на словах мы гуманисты, а на деле самолету вывозящему людей из зоны бедствия, даже передохнуть не дали?
1 февраля, 17:44
astragabor
9146753377
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