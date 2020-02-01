Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве

Официально эту информацию пока не подтверждают.
Как сообщили финские СМИ, самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами Германии вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки. В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, заявили РИА Новости, что это была техническая остановка, когда пассажиры не покидают самолета, а меняется экипаж.
Бундесвер проводит операцию по эвакуации немецких граждан из Уханя. Самолет вылетел из Кельна в Ухань, забрал там эвакуируемых и отправился обратно. Конечной точкой маршрута был Франкфурт-на-Майне, а в Москве планировалась промежуточная остановка, чтобы сменить экипаж. Но Россия отказалась принять самолет.
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что обсудит эту ситуацию с МИД.
Тридцать первого декабря власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Как выяснили специалисты, возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Его жертвами в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч, есть заболевшие и за пределами КНР. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Россия также организовала эвакуацию своих граждан из Китая. По приказу президента Владимира Путина россиян будут вывозить пять самолетов ВКС.
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