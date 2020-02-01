Немецкий самолет из Уханя вместо Москвы приземлился в Хельсинки

Бундесвер начал операцию по эвакуации граждан ФРГ из Уханя. В охваченный эпидемией город отправился борт, по данным МИД ФРГ, эвакуировать могут свыше 100 человек. Согласно плану полета, распространенному бундесвером, самолет вылетел из Кельна в Ухань, он заберет эвакуируемых и отправится обратно с промежуточной остановкой в Москве - там будет ожидать новый экипаж, который будет пилотировать самолет дальше.