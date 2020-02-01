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Немецкий самолет из Уханя вместо Москвы приземлился в Хельсинки
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РИА Новости

Немецкий самолет из Уханя вместо Москвы приземлился в Хельсинки

16:31 01.02.2020
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© Depositphotos / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки
Аэропорт Хельсинки
© Depositphotos / Trofimov Evgeny
Аэропорт Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев - РИА Новости. Самолет с эвакуируемыми из китайского Уханя гражданами ФРГ вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки, сообщает в субботу газета Helsingin Sanomat.
Бундесвер начал операцию по эвакуации граждан ФРГ из Уханя. В охваченный эпидемией город отправился борт, по данным МИД ФРГ, эвакуировать могут свыше 100 человек. Согласно плану полета, распространенному бундесвером, самолет вылетел из Кельна в Ухань, он заберет эвакуируемых и отправится обратно с промежуточной остановкой в Москве - там будет ожидать новый экипаж, который будет пилотировать самолет дальше.
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"Незадолго до посадки в Москве Россия отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа", - пишет газета.
В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, РИА Новости подтвердили факт посадки самолета. Это техническая остановка, когда пассажиры не покидают самолета, а меняется экипаж. На борту находятся 126 человек, он направляется во Франкфурт, сообщили в финской компании.
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