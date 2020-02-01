Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T16:39+0300
https://ria.ru/20200201/1564144565.html
Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения ЕС
https://cdn24.img.ria.ru/images/149075/47/1490754749_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_eb2c50eb20afe63cf481c1fdf373153f.jpg
РИА Новости

Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения ЕС

16:39 01.02.2020
5094
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Лидер французского движения "Национальное объединение" (бывшая партия "Национальный фронт") Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС началом формирования независимых европейских государств.
"День Brexit должен ознаменовать собой начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев. Европейский союз останется в истории как оглушительный провал!" - написала Ле Пен в Twitter.
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Вчера, 08:00
Цена Brexit: выбор между экономическим кризисом и унижением
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени поедет в Великобританию, чтобы усилить двусторонние связи с Лондоном после Brexit. Французский лидер подчеркнул, что отношения между Францией и Великобританией по-прежнему будут оставаться плотными.
Великобритания в пятницу вечером покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
31 января, 08:00
Миллиарды отступных за независимость. Brexit обошелся сверхдорого
122120213
Обсудить 2
Выход Британии из ЕвросоюзаМарин Ле ПенЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Сенат США проголосует по импичменту Трампу в среду
Церемония подъема нового государственного флага в канун второй годовщины Саурской (Апрельской) афганской революции
Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
В Госдуме назвали встречу Лукашенко и Помпео "манипулированием"
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Дворец президента Ирака в Багдаде
Новый премьер Ирака пообещал провести досрочные выборы
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Северо-Крымский канал
В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым
Вид на Багдад
Президент Ирака назначил нового премьер-министра
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Импичмент Трампа мешает предвыборной кампании в США, считают эскперты
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро: президент Колумбии препятствует восстановлению дипотношений
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в секторе Газа
Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Основатель политической партии За правду писатель Захар Прилепин
В России создали новую партию "За правду"
Аэропорт Хельсинки
Немецкий самолет из Уханя вместо Москвы приземлился в Хельсинки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Лента новостейМолния