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Нижегородская область
2020-02-01T16:39+0300
https://ria.ru/20200201/1564144517.html
В Нижнем Новгороде стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России" в ПФО
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России" в ПФО

16:38 01.02.2020 (обновлено: 16:39 01.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Приволжского федерального округа стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
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В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Конкурс проходит в третий раз по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Для нас огромная честь принимать полуфинал конкурса "Лидеры России". Нижегородская область - один из регионов-лидеров по количеству участников полуфинала. От года к году растет уровень конкуренции между участниками. Для каждого это, безусловно, полезный опыт, самопроверка и повод для рефлексии, для определения направления своего личностного и профессионального роста, работы над собой", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Он отметил, что нижегородцы активно проявляют себя на конкурсе, о чем свидетельствует количество финалистов и победителей прошлого года.
"Принципы открытого и конкурентного кадрового отбора, заложенные в конкурсе, активно используются и в Нижегородской области в рамках работы портала развития кадрового потенциала "Команда правительства". "Лидеры России" на этом портале могут без прохождения заочных процедур сразу переходить к очным и обеспечить себе включение в управленческий резерв", - сказал Никитин.
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что "конкурс дает возможность использовать свои способности на благо государства талантливым и целеустремленным специалистам, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели".
Всего в ПФО на конкурс поступило 41 965 заявок. В контрольном тестировании, которое состоялось 31 января, приняли участие 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа. Основные дни полуфинала – 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".
По информации организаторов, на конкурс управленцев "Лидеры России-2020" поступило 233 830 заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Организаторы отмечают, что за два года высокие назначения получили более 150 "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.
АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент РФ Владимир Путин.
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Нижегородская область"Лидеры России"Глеб НикитинНижний Новгород
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