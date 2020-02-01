В Нижнем Новгороде стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России" в ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Приволжского федерального округа стартовал в Полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Приволжского федерального округа стартовал в Нижнем Новгороде , сообщает пресс-служба правительства региона.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин , руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Конкурс проходит в третий раз по поручению президента РФ Владимира Путина

"Для нас огромная честь принимать полуфинал конкурса "Лидеры России". Нижегородская область - один из регионов-лидеров по количеству участников полуфинала. От года к году растет уровень конкуренции между участниками. Для каждого это, безусловно, полезный опыт, самопроверка и повод для рефлексии, для определения направления своего личностного и профессионального роста, работы над собой", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Он отметил, что нижегородцы активно проявляют себя на конкурсе, о чем свидетельствует количество финалистов и победителей прошлого года.

"Принципы открытого и конкурентного кадрового отбора, заложенные в конкурсе, активно используются и в Нижегородской области в рамках работы портала развития кадрового потенциала "Команда правительства". "Лидеры России" на этом портале могут без прохождения заочных процедур сразу переходить к очным и обеспечить себе включение в управленческий резерв", - сказал Никитин.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что "конкурс дает возможность использовать свои способности на благо государства талантливым и целеустремленным специалистам, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели".

Всего в ПФО на конкурс поступило 41 965 заявок. В контрольном тестировании, которое состоялось 31 января, приняли участие 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа. Основные дни полуфинала – 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".

По информации организаторов, на конкурс управленцев "Лидеры России-2020" поступило 233 830 заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Организаторы отмечают, что за два года высокие назначения получили более 150 "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.