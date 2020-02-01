В тюменском вузе продлят каникулы студентам из КНР из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Тюменский индустриальный университет (ТИУ), где девушка заболела коронавирусом, продлил каникулы китайским студентам до 1 марта, сообщила журналистам в субботу ректора вуза Вероника Ефремова.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что состояние студентки удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
По словам ректора, шесть человек из числа китайских студентов на каникулы остались в России, домой не поехали, пятеро приехали 29 января.
"Все остальные китайские студенты – у них продлены официально, согласно всем требованиям Российской Федерации, каникулы до 1 марта. Они подключены, как и все наши российские студенты, к нашим интернет-ресурсам и занимаются там, у себя, по месту жительства", - сказала Ефремова.
Она добавила, что в вузе почти полторы тысячи иностранных студентов, из них 49 китайцев.
"При этом китайские студенты у нас учатся давно. Те, о которых идет сейчас речь, они уже на третьем курсе бакалавриата, направление – нефтегазовое дело", - уточнила ректор.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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