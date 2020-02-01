В тюменском вузе продлят каникулы студентам из КНР из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Тюменский индустриальный университет (ТИУ), где девушка заболела коронавирусом , продлил каникулы китайским студентам до 1 марта, сообщила журналистам в субботу ректора вуза Вероника Ефремова.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что состояние студентки удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.

По словам ректора, шесть человек из числа китайских студентов на каникулы остались в России, домой не поехали, пятеро приехали 29 января.

"Все остальные китайские студенты – у них продлены официально, согласно всем требованиям Российской Федерации, каникулы до 1 марта. Они подключены, как и все наши российские студенты, к нашим интернет-ресурсам и занимаются там, у себя, по месту жительства", - сказала Ефремова.

Она добавила, что в вузе почти полторы тысячи иностранных студентов, из них 49 китайцев.

"При этом китайские студенты у нас учатся давно. Те, о которых идет сейчас речь, они уже на третьем курсе бакалавриата, направление – нефтегазовое дело", - уточнила ректор.