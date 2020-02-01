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В ДТП с автобусом с детьми в Новой Москве никто не пострадал
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РИА Новости

В ДТП с автобусом с детьми в Новой Москве никто не пострадал

15:51 01.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пострадавших в аварии с участием заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей на Калужском шоссе в Новой Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что на 25-м километре Калужского шоссе в поселении Сосенское произошло ДТП с участием пяти машин, в том числе заказного автобуса с детьми. По данным представителя экстренных служб столицы, в автобусе находились 12 детей и сопровождающие.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"В ДТП никто не пострадал", - сообщили в ГИБДД.
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Новая МоскваГосавтоинспекцияПроисшествия
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