В ДТП с автобусом с детьми в Новой Москве никто не пострадал

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пострадавших в аварии с участием заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей на Калужском шоссе в Новой Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что на 25-м километре Калужского шоссе в поселении Сосенское произошло ДТП с участием пяти машин, в том числе заказного автобуса с детьми. По данным представителя экстренных служб столицы, в автобусе находились 12 детей и сопровождающие.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"В ДТП никто не пострадал", - сообщили в ГИБДД.