В новой Москве автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковушками

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заказной автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 25-м километре Калужского шоссе в поселении Сосенское произошло ДТП с участием пяти машин, в том числе заказного автобуса с детьми", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе находились 12 детей и сопровождающие. Информация о пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.