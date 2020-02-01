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В новой Москве автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковушками
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РИА Новости

В новой Москве автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковушками

14:50 01.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заказной автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 25-м километре Калужского шоссе в поселении Сосенское произошло ДТП с участием пяти машин, в том числе заказного автобуса с детьми", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе находились 12 детей и сопровождающие. Информация о пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
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