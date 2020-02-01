Число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 18 человек

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сингапурские медики подтвердили еще два случая заражения коронавирусом нового типа, общее число заболевших в этой стране достигло 18, следует из релиза местного минздрава.
Со ссылкой на газету South China Morning Post ранее сообщалось, что Сингапур закроет границу для всех прибывающих из Китая, включая иностранцев, которые находились в КНР последние две недели. Ограничения должны вступить в силу в субботу вечером.
"Министерство здравоохранения подтвердило 1 февраля 2020 года на момент 14.00 еще два случая заражения завезенным коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в Сингапуре. Минздрав сообщал ранее о 16 подтвержденных случаях… Сейчас состояние двоих заболевших стабильное, мы продолжаем следить за их здоровьем. Что касается 16 случаев, о которых сообщалось ранее, - ни один из них не находится в критическом состоянии, состояние здоровья большинства улучшается", - говорится в релизе.
Семнадцатый случай заражения – 47-летняя жительница Сингапура, которая недавно ездила в китайский город Ухань, очаг распространения вируса. Она была из числа тех, кого власти решили эвакуировать из этого города в четверг. Когда она прибыла в аэропорт, медики обнаружили у нее симптомы заболевания, после чего направили в медцентр. Сейчас она находится в изолированной палате. Такой же исход ждал восемнадцатую заболевшую – 31-летнюю жительницу Китая, которая прибыла из Уханя 22 января.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения
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