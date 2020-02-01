Число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 18 человек

Со ссылкой на газету South China Morning Post ранее сообщалось, что Сингапур закроет границу для всех прибывающих из Китая, включая иностранцев, которые находились в КНР последние две недели. Ограничения должны вступить в силу в субботу вечером.

"Министерство здравоохранения подтвердило 1 февраля 2020 года на момент 14.00 еще два случая заражения завезенным коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в Сингапуре. Минздрав сообщал ранее о 16 подтвержденных случаях… Сейчас состояние двоих заболевших стабильное, мы продолжаем следить за их здоровьем. Что касается 16 случаев, о которых сообщалось ранее, - ни один из них не находится в критическом состоянии, состояние здоровья большинства улучшается", - говорится в релизе.

Семнадцатый случай заражения – 47-летняя жительница Сингапура, которая недавно ездила в китайский город Ухань, очаг распространения вируса. Она была из числа тех, кого власти решили эвакуировать из этого города в четверг. Когда она прибыла в аэропорт, медики обнаружили у нее симптомы заболевания, после чего направили в медцентр. Сейчас она находится в изолированной палате. Такой же исход ждал восемнадцатую заболевшую – 31-летнюю жительницу Китая, которая прибыла из Уханя 22 января.