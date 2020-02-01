Власти Пакистана разрешат гражданам вернуться из Китая после карантина

Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй

Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев - РИА Новости. Власти Власти Пакистана не разрешат жителям страны вернуться из Китая домой до истечения 14-дневного карантина, сообщил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.

По его словам, такое соглашение было достигнуто руководством Пакистана и послом Китая. Мирза отметил, что детали соглашения еще прорабатываются.

"Тем, у кого болезнь не будет найдена по итогам карантина, будет выдан сертификат, который гарантирует сотрудникам аэропорта, что люди не болеют", - сказал Мирза.

Он отметил, что Пакистан не будет эвакуировать своих граждан из Уханя, как делают ряд стран.

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"Мы больше всего беспокоимся о детях. Но мы должны принять правильные меры для нас, а не следовать за другими странами", - сказал Мирза журналистам.