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Власти Пакистана разрешат гражданам вернуться из Китая после карантина
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РИА Новости

Власти Пакистана разрешат гражданам вернуться из Китая после карантина

15:06 01.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев - РИА Новости. Власти Пакистана не разрешат жителям страны вернуться из Китая домой до истечения 14-дневного карантина, сообщил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.
По его словам, такое соглашение было достигнуто руководством Пакистана и послом Китая. Мирза отметил, что детали соглашения еще прорабатываются.
"Тем, у кого болезнь не будет найдена по итогам карантина, будет выдан сертификат, который гарантирует сотрудникам аэропорта, что люди не болеют", - сказал Мирза.
Он отметил, что Пакистан не будет эвакуировать своих граждан из Уханя, как делают ряд стран.
"Мы больше всего беспокоимся о детях. Но мы должны принять правильные меры для нас, а не следовать за другими странами", - сказал Мирза журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаПакистанКитайВ мире
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