Белоруссия намерена преодолеть оставшиеся проблемы в отношениях с США

МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Белоруссия и США смогут преодолеть оставшиеся в отношениях проблемы, в том числе касающиеся вопросов демократии и прав человека, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей

"Мы ведем активный диалог с США по правам человека, этот диалог идет не просто ради диалога, а на нем обсуждаются конкретные вопросы и проблемы и вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере (в Белоруссии – ред.). Я думаю, это не застывшая ситуация, она постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, они будут сближены, и это поможет нам преодолеть оставшиеся проблемные моменты в наших отношениях", - заявил Макей журналистам.

По словам главы МИД республики, вопросы демократии и прав человека в субботу подробно обсуждались в Минске на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Белоруссия, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане, и мы понимаем, что мы должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, в том числе и в сфере совершенствования прав человека. Мы это и делаем", - заметил глава ведомства. Он также обратил внимание, что в Белоруссии в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который "успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций".

Первого февраля Помпео посетил Минск, где состоялась встреча с Лукашенко. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".