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Белоруссия намерена преодолеть оставшиеся проблемы в отношениях с США
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РИА Новости

Белоруссия намерена преодолеть оставшиеся проблемы в отношениях с США

15:02 01.02.2020
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© Sputnik /  / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце Независимости в Минске. 1 февраля 2020
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце Независимости в Минске. 1 февраля 2020
© Sputnik /
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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Белоруссия и США смогут преодолеть оставшиеся в отношениях проблемы, в том числе касающиеся вопросов демократии и прав человека, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы ведем активный диалог с США по правам человека, этот диалог идет не просто ради диалога, а на нем обсуждаются конкретные вопросы и проблемы и вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере (в Белоруссии – ред.). Я думаю, это не застывшая ситуация, она постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, они будут сближены, и это поможет нам преодолеть оставшиеся проблемные моменты в наших отношениях", - заявил Макей журналистам.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
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По словам главы МИД республики, вопросы демократии и прав человека в субботу подробно обсуждались в Минске на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Белоруссия, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане, и мы понимаем, что мы должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, в том числе и в сфере совершенствования прав человека. Мы это и делаем", - заметил глава ведомства. Он также обратил внимание, что в Белоруссии в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который "успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций".
Первого февраля Помпео посетил Минск, где состоялась встреча с Лукашенко. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В сентябре заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Минск и провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД. По их итогам Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска, но подчеркнул важность прогресса в республике в области демократии.
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Майк ПомпеоВладимир МакейБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Мне показалось что Лукашенко уже имел заранее договорённость с США и поэтому начал давить с упрямством на Россию зная что это будет ей невыгодно , что бы потом сказать "..ну вот видите вы сами меня оттолкнули от себя"
1 февраля, 15:13
Аль Бертик ЯАЯ
900001
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